25 Temmuz’da Ankara’da yapılacak toplantıda içme suyu, tarım, tütün ve deprem sonrası sorunlar masaya yatırılacak

Adıyaman’ın öncelikli sorunları dosyada yer alacak



Genel Başkan Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda hazırlanan sunumda, Adıyaman’ın içme suyu yetersizliği, sulu tarıma geçişin hızlandırılması, tütün üreticilerinin çözüm bekleyen sorunları, artan işsizlik ve yetersiz sanayi yatırımları gibi başlıklar detaylı şekilde ele alınacak. Özellikle 6 Şubat depreminin ardından kentte yaşanan yapısal ve ekonomik sorunlara dikkat çekilecek.



‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunun Adıyaman’daki yansımaları aktarılacak



Görüşmede ayrıca, MHP’nin devlet politikası haline getirdiği ve Devlet Bahçeli’nin ısrarla vurguladığı "Terörsüz Türkiye" vizyonunun Adıyaman’daki etkileri masaya yatırılacak. Terörün tamamen temizlendiği bölgelerde gözlemlenen huzur, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın Adıyaman’da da hissedildiğine dikkat çekilecek. Bu bağlamda, kentin ihtiyaç duyduğu merkezi desteklerin devamının önemine işaret edilecek.



Önat: ‘Yatırım iştahı arttı, geleceğe umutla bakılıyor’



Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, şu ifadeleri kullandı:



“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonu, Adıyaman başta olmak üzere tüm doğu ve güneydoğu illerimizde yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Huzur ortamı sayesinde yatırım iştahı artmakta, vatandaşlarımız geleceğe daha umutla bakmaktadır. Ancak bu kazanımların kalıcı hale gelmesi için merkezi desteklerin sürmesi ve yerel ihtiyaçların dikkate alınması elzemdir.”



İl Başkanı Önat, toplantı sonrası yapılacak istişareler ve alınacak kararların kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA