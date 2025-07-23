Almanya, Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebine onay verdi. Alman Der Spiegel dergisinin iddiasına göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Mart 2023’te yaptığı başvuruyu onaylayarak, teslimat sürecinin önünü açtı. Karar, hem savunma sanayii alanında yeni bir iş birliğini hem de NATO içi dengeleri yakından ilgilendiriyor.

Eurofighter'lar İngiltere'de Üretilecek

Habere göre, Türkiye’ye teslim edilmesi planlanan Eurofighter Typhoon savaş uçakları, Almanya'dan tedarik edilen parçalarla İngiltere'de üretilecek. Eurofighter; İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın oluşturduğu konsorsiyum tarafından geliştirilen bir savaş uçağı projesi. Almanya'nın onayı olmadan bu uçakların üçüncü ülkelere ihracatı mümkün olmuyor.

İngiltere’nin Baskısı Sonuç Verdi

Başbakan Friedrich Merz'in bu adımı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın uzun süredir devam eden baskılarına bir yanıt olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz hafta Londra’da düzenlenen ortak basın toplantısında Merz, ihracat izinleri hakkında kesin karar alınmadığını belirtmiş, “Ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak iyi bir karar yolunda ilerliyoruz” demişti.

Türkiye'den NATO Güvencesi

Der Spiegel, Türkiye’nin bu savaş uçaklarını NATO üyesi başka bir ülkeye karşı kullanmayacağına dair güvence verdiğini de öne sürdü. Bu detay, Almanya’nın onay kararında belirleyici bir etken olarak yorumlanıyor.

KAYNAK: TEKHA (Tek Haber Ajansı)