Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tüm personellere teşekkür etti.

Müdür Uzman, emniyet teşkilatına sundukları katkılardan ötürü kendilerine plaket takdim etti ve yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Tören, duygu dolu anlara sahne olurken; Müdür Uzman, tayin olan personellere, Adıyaman'da geçirdikleri hizmet süresinin kendileri için her zaman özel kalacağını ifade etti.

Kaynak : PHA