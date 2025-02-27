"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında geleceğin rotasını tayin etmenin eşiğindeyiz"

Cumhurbaşkanlığı ön seçim sürecinin başlamasının tarihi bir adım olduğunu belirten İmamoğlu, CHP’nin Türkiye’de ilk kez cumhurbaşkanı adayını üyelerin belirlemesi için bir yol haritası oluşturduğunu söyledi. Türkiye’nin önemli bir kavşakta olduğuna işaret eden İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet’in ilk yıllarında gösterdiği kararlılığa bugün de ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında geleceğin rotasını tayin etmenin eşiğindeyiz. 102 yıl önce büyük bir yıkımın ardından bitap düşmüş bir milletin, bir memleketin ekonomisini, adaletini, birliğini inşa etme sorumluluğuyla karşı karşıya olan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının iradesine, azmine, kararlılığına hep birlikte bugün ihtiyacımız var. Bugün yine yeniden hep birlikte yola çıkıyoruz. Dünya yeniden kurulurken, biz de Türkiye'nin bu yeni dünyada nasıl bir yer alacağına hep birlikte karar vereceğiz."

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in Gözaltına Alınmasına Tepki

Konuşmasının başında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in sabaha karşı evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu, bu durumu "siyasi bir operasyon" olarak değerlendirdi.

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04.00 sıralarında evine baskın yapılarak gözaltına alındı. Hakkındaki itham her neyse, ifadeye çağırıldığında koşa koşa gitmekten asla tereddüt etmeyecek bir belediye başkanına böyle bir müdahale nasıl bir iddianın sonucudur? Nasıl bir kişisel hırsın, öfkenin yansımasıdır?" diye soran İmamoğlu, bu tür uygulamaların Türkiye’ye zarar verdiğini belirterek, hukukun üstünlüğüne olan inançlarını kaybetmeden mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek"

Hükümetin uygulamalarını eleştiren İmamoğlu, milletin eninde sonunda sandıkta kararını vereceğini vurgulayarak, "Siyaseti dizayn etmeye çalışan başta Cumhurbaşkanı ve bu yönetim anlayışı, o gün geldiğinde anlayacak ki milletimizin iradesine müdahale edememişler. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Birkaç yıl çabuk geçer, ama biz pes etmeyeceğiz" dedi.

"CHP Türkiye’yi değiştirecek"

İmamoğlu, CHP’nin tarih boyunca Türkiye’nin en kritik kararlarını alan parti olduğunu ifade ederek, 1923’ten bu yana Cumhuriyet’in temel taşlarını oluşturan devrimlere CHP’nin imza attığını hatırlattı. Türkiye’nin mevcut yönetim anlayışıyla sosyal hukuk devleti ve demokrasi değerlerinden uzaklaştığını belirten İmamoğlu, CHP’nin değişimin öncüsü olacağını vurguladı.

"Biz CHP olarak değişime öncülük ettik ve şimdi sıra Türkiye’yi değiştirmekte. 2023 seçimlerinden sonra umutsuzluk hâkimdi ama biz 2024 yerel seçimleriyle Türkiye’nin birinci partisi olduk. Şimdi tüm CHP'liler olarak ‘CHP’de değişimi başlattık, şimdi sıra Türkiye’yi değiştirmekte’ demeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu yolda hep beraber koşacağız"

Konuşmasını, değişimin ve iktidarın anahtarının CHP’de olduğunu belirterek tamamlayan İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkacaklarını söyledi.

"Mustafa Kemal Atatürk’ün iradesi, İsmet İnönü’nün feraseti, Bülent Ecevit’in halkçı siyaseti yolumuzu aydınlatıyor. Bu yolda hep beraber koşacağız ve koşmak zorundayız. Türkiye için adalet, demokrasi ve liyakat mücadelesini hep birlikte vereceğiz" dedi.

Kaynak : PHA