CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 66 Anadolu Lisesi'nin 'proje okul' statüsünden çıkarılmasını eleştirdi

TBMM'de yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Milletvekili Yontar, "Ülke genelinde akademik başarısı yüksek olan liseleri hedef tahtası hâline getirmeniz iktidarınızı dibe çekiyor. Bu liselerin hangi çalışması sizi bu kadar rahatsız etti ki Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Giresun, Iğdır, Karaman, Rize, Sinop, Tunceli ve Uşak illerinde Anadolu liselerinde sınavı kaldırarak bir tane bile LGS'yle girilebilecek Anadolu lisesi bırakmadınız?" diye sordu.

"DERHAL İSTİFA EDİN"

"Cumhuriyet öğretmenleri sizi o kadar çok rahatsız ediyor ki Anadolu öğretmen liselerini kaldırdınız" diyen Milletvekili Yontar, "Şimdi, Anadolu liselerini, sıra fen liselerine mi gelecek?" diye sorarak, Bakan Tekin'e, "Siyasi ideolojileriniz yüzünüzden bozduğunuz eğitim dolayısıyla derhâl istifa edin" çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden yüzlerce proje okul arasından sadece 4 yılını tamamlayan 75 proje okulundan 66'sının proje statüsünün iptal edilmişti.

İŞTE OKULLARIN LİSTESİ

1 Elazığ Merkez 767138 Fen Lisesi Ahmet Kabaklı Fen Lisesi 2 İstanbul Üsküdar 967736 Anadolu Lisesi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 3 Karaman Merkez 758060 Anadolu Lisesi İrfan Ataseven Anadolu Lisesi 4 Kocaeli Başiskele 767031 Anadolu Lisesi Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi 5 Balıkesir Karesi 755820 Anadolu Lisesi Rahmi Kula Anadolu Lisesi 6 Gaziantep Şehitkamil 972324 Anadolu Lisesi Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi 7 Aydın Nazilli 127382 Anadolu Lisesi Nazilli Anadolu Lisesi 8 Antalya Manavgat 280925 Anadolu Lisesi Manavgat Anadolu Lisesi 9 Batman Merkez 767136 Fen Lisesi Fatma Aliye Fen Lisesi 10 Bolu Merkez 223444 Anadolu Lisesi İzzet Baysal Anadolu Lisesi 11 İstanbul Çekmeköy 751206 Anadolu Lisesi Özden Cengiz Anadolu Lisesi 12 Osmaniye Kadirli 895270 Anadolu Lisesi Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi 13 İstanbul Sancaktepe 767092 Anadolu Lisesi Sancaktepe Arif Nihat Asya AL. 14 Osmaniye Merkez 767156 Anadolu Lisesi Farabi Anadolu Lisesi 15 İstanbul Sarıyer 972876 Anadolu Lisesi Özdemir Sabancı Emirgan AL 16 Yalova Merkez 324595 Anadolu Lisesi Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi 17 Çanakkale Merkez 972371 Anadolu Lisesi Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi 18 İstanbul Küçükçekmece 766482 Anadolu Lisesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi 19 Elazığ Merkez 144609 Anadolu Lisesi Elazığ Anadolu Lisesi 20 Van Edremit 755752 Anadolu Lisesi Türkiye Yardımsevenler Derneği AL 21 Tokat Erbaa 964373 Anadolu Lisesi Erbaa Merkez Anadolu Lisesi 22 Erzurum Palandöken 767154 Anadolu Lisesi Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi 23 Hatay Antakya 757846 Anadolu Lisesi Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi 24 Giresun Merkez 150951 Anadolu Lisesi Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi 25 Burdur Bucak 758049 Anadolu Lisesi Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi 26 Kütahya Merkez 970977 Anadolu Lisesi Kütahya Lisesi 27 Kırıkkale Merkez 886522 Anadolu Lisesi Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi 28 Tekirdağ Kapaklı 757776 Anadolu Lisesi Kapaklı Anadolu Lisesi 29 Amasya Merkez 117425 Anadolu Lisesi Amasya Anadolu Lisesi 30 Çankırı Merkez 137780 Anadolu Lisesi Çankırı 15 Temmuz Şehitler AL 31 Iğdır Merkez 300637 Anadolu Lisesi Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi 32 Mersin Mut 758037 Anadolu Lisesi Mut Osman Nuri Yalman AL 33 Sinop Merkez 758001 Anadolu Lisesi Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi 34 Yalova Merkez 767172 Anadolu Lisesi Yalova Lisesi 35 Gaziantep Şahinbey 767133 Sosyal Bilimler Lisesi Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi 36 Kilis Merkez 964334 Anadolu Lisesi Kilis Anadolu Lisesi 37 Kars Merkez 166603 Anadolu Lisesi Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi 38 Rize Merkez 757820 Anadolu Lisesi Fatih Anadolu Lisesi 39 Konya Karapınar 317606 Anadolu Lisesi Karapınar İbrahim Gündüz AL 40 Tunceli Merkez 215738 Anadolu Lisesi Tunceli Anadolu Lisesi 41 Trabzon Sürmene 751089 Anadolu Lisesi Sürmene Hasan Tahsin Kırali AL 42 Artvin Merkez 218253 Anadolu Lisesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 43 Bayburt Merkez 249220 Anadolu Lisesi Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi 44 Yozgat Merkez 208308 Anadolu Lisesi Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu AL 45 Siirt Merkez 767140 Anadolu Lisesi Marmara Anadolu Lisesi 46 Ordu Altınordu 753684 Anadolu Lisesi Ordu Lisesi 47 Tekirdağ Saray 320237 Anadolu Lisesi Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi 48 Gümüşhane Merkez 972844 Anadolu Lisesi Gümüşhane Lisesi 49 Şırnak Cizre 965131 Anadolu Lisesi Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi 50 Ardahan Merkez 758071 Anadolu Lisesi Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi 51 Konya Bozkır 264522 Anadolu Lisesi Bozkır Anadolu Lisesi 52 Şanlıurfa Eyyübiye 754593 Anadolu Lisesi TES-İŞ Anadolu Lisesi 53 Uşak Eşme 767134 Sosyal Bilimler Lisesi Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilm.L. 54 Siirt Kurtalan 966434 Anadolu Lisesi Kurtalan Anadolu Lisesi 55 Şanlıurfa Birecik 281357 Anadolu Lisesi Mehmet Adil Çulcuoğlu AL 56 Ağrı Doğubayazıt 964313 Anadolu Lisesi Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz AL 57 Kastamonu İnebolu 767024 Anadolu Lisesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 58 Kocaeli Kandıra 750963 Anadolu Lisesi Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi 59 Muş Bulanık 758034 Anadolu Lisesi Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi 60 Tekirdağ Malkara 300566 Anadolu Lisesi Malkara Anadolu Lisesi 61 Sivas Gürün 967213 Anadolu Lisesi Gürün Anadolu Lisesi 62 Şanlıurfa Akçakale 751092 Anadolu Lisesi Şehit Astsubay Halil Kanat AL 63 Nevşehir Avanos 758084 Anadolu Lisesi Özkonak Hacı Halil Türkkan AL 64 Sivas Kangal 972422 Anadolu Lisesi Koç Anadolu Lisesi 65 Sivas Yıldızeli 758028 Anadolu Lisesi Pamukpınar Anadolu Lisesi 66 Antalya Manavgat 767157 Anadolu Lisesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi