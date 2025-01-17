CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 66 Anadolu Lisesi'nin 'proje okul' statüsünden çıkarılmasını eleştirdi

TBMM'de yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Milletvekili Yontar, "Ülke genelinde akademik başarısı yüksek olan liseleri hedef tahtası hâline getirmeniz iktidarınızı dibe çekiyor. Bu liselerin hangi çalışması sizi bu kadar rahatsız etti ki Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Giresun, Iğdır, Karaman, Rize, Sinop, Tunceli ve Uşak illerinde Anadolu liselerinde sınavı kaldırarak bir tane bile LGS'yle girilebilecek Anadolu lisesi bırakmadınız?" diye sordu.

"DERHAL İSTİFA EDİN"

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"Cumhuriyet öğretmenleri sizi o kadar çok rahatsız ediyor ki Anadolu öğretmen liselerini kaldırdınız" diyen Milletvekili Yontar, "Şimdi, Anadolu liselerini, sıra fen liselerine mi gelecek?" diye sorarak, Bakan Tekin'e, "Siyasi ideolojileriniz yüzünüzden bozduğunuz eğitim dolayısıyla derhâl istifa edin" çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden yüzlerce proje okul arasından sadece 4 yılını tamamlayan 75 proje okulundan 66'sının proje statüsünün iptal edilmişti.

İŞTE OKULLARIN LİSTESİ

1 Elazığ Merkez 767138 Fen Lisesi Ahmet Kabaklı Fen Lisesi
2 İstanbul Üsküdar 967736 Anadolu Lisesi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
3 Karaman Merkez 758060 Anadolu Lisesi İrfan Ataseven Anadolu Lisesi
4 Kocaeli Başiskele 767031 Anadolu Lisesi Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi
5 Balıkesir Karesi 755820 Anadolu Lisesi Rahmi Kula Anadolu Lisesi
6 Gaziantep Şehitkamil 972324 Anadolu Lisesi Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi
7 Aydın Nazilli 127382 Anadolu Lisesi Nazilli Anadolu Lisesi
8 Antalya Manavgat 280925 Anadolu Lisesi Manavgat Anadolu Lisesi
9 Batman Merkez 767136 Fen Lisesi Fatma Aliye Fen Lisesi
10 Bolu Merkez 223444 Anadolu Lisesi İzzet Baysal Anadolu Lisesi
11 İstanbul Çekmeköy 751206 Anadolu Lisesi Özden Cengiz Anadolu Lisesi
12 Osmaniye Kadirli 895270 Anadolu Lisesi Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi
13 İstanbul Sancaktepe 767092 Anadolu Lisesi Sancaktepe Arif Nihat Asya AL.
14 Osmaniye Merkez 767156 Anadolu Lisesi Farabi Anadolu Lisesi
15 İstanbul Sarıyer 972876 Anadolu Lisesi Özdemir Sabancı Emirgan AL
16 Yalova Merkez 324595 Anadolu Lisesi Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi
17 Çanakkale Merkez 972371 Anadolu Lisesi Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi
18 İstanbul Küçükçekmece 766482 Anadolu Lisesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
19 Elazığ Merkez 144609 Anadolu Lisesi Elazığ Anadolu Lisesi
20 Van Edremit 755752 Anadolu Lisesi Türkiye Yardımsevenler Derneği AL
21 Tokat Erbaa 964373 Anadolu Lisesi Erbaa Merkez Anadolu Lisesi
22 Erzurum Palandöken 767154 Anadolu Lisesi Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi
23 Hatay Antakya 757846 Anadolu Lisesi Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi
24 Giresun Merkez 150951 Anadolu Lisesi Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi
25 Burdur Bucak 758049 Anadolu Lisesi Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi
26 Kütahya Merkez 970977 Anadolu Lisesi Kütahya Lisesi
27 Kırıkkale Merkez 886522 Anadolu Lisesi Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi
28 Tekirdağ Kapaklı 757776 Anadolu Lisesi Kapaklı Anadolu Lisesi
29 Amasya Merkez 117425 Anadolu Lisesi Amasya Anadolu Lisesi
30 Çankırı Merkez 137780 Anadolu Lisesi Çankırı 15 Temmuz Şehitler AL
31 Iğdır Merkez 300637 Anadolu Lisesi Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi
32 Mersin Mut 758037 Anadolu Lisesi Mut Osman Nuri Yalman AL
33 Sinop Merkez 758001 Anadolu Lisesi Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi
34 Yalova Merkez 767172 Anadolu Lisesi Yalova Lisesi
35 Gaziantep Şahinbey 767133 Sosyal Bilimler Lisesi Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi
36 Kilis Merkez 964334 Anadolu Lisesi Kilis Anadolu Lisesi
37 Kars Merkez 166603 Anadolu Lisesi Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi
38 Rize Merkez 757820 Anadolu Lisesi Fatih Anadolu Lisesi
39 Konya Karapınar 317606 Anadolu Lisesi Karapınar İbrahim Gündüz AL
40 Tunceli Merkez 215738 Anadolu Lisesi Tunceli Anadolu Lisesi
41 Trabzon Sürmene 751089 Anadolu Lisesi Sürmene Hasan Tahsin Kırali AL
42 Artvin Merkez 218253 Anadolu Lisesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
43 Bayburt Merkez 249220 Anadolu Lisesi Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi
44 Yozgat Merkez 208308 Anadolu Lisesi Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu AL
45 Siirt Merkez 767140 Anadolu Lisesi Marmara Anadolu Lisesi
46 Ordu Altınordu 753684 Anadolu Lisesi Ordu Lisesi
47 Tekirdağ Saray 320237 Anadolu Lisesi Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi
48 Gümüşhane Merkez 972844 Anadolu Lisesi Gümüşhane Lisesi
49 Şırnak Cizre 965131 Anadolu Lisesi Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi
50 Ardahan Merkez 758071 Anadolu Lisesi Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi
51 Konya Bozkır 264522 Anadolu Lisesi Bozkır Anadolu Lisesi
52 Şanlıurfa Eyyübiye 754593 Anadolu Lisesi TES-İŞ Anadolu Lisesi
53 Uşak Eşme 767134 Sosyal Bilimler Lisesi Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilm.L.
54 Siirt Kurtalan 966434 Anadolu Lisesi Kurtalan Anadolu Lisesi
55 Şanlıurfa Birecik 281357 Anadolu Lisesi Mehmet Adil Çulcuoğlu AL
56 Ağrı Doğubayazıt 964313 Anadolu Lisesi Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz AL
57 Kastamonu İnebolu 767024 Anadolu Lisesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
58 Kocaeli Kandıra 750963 Anadolu Lisesi Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi
59 Muş Bulanık 758034 Anadolu Lisesi Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi
60 Tekirdağ Malkara 300566 Anadolu Lisesi Malkara Anadolu Lisesi
61 Sivas Gürün 967213 Anadolu Lisesi Gürün Anadolu Lisesi
62 Şanlıurfa Akçakale 751092 Anadolu Lisesi Şehit Astsubay Halil Kanat AL
63 Nevşehir Avanos 758084 Anadolu Lisesi Özkonak Hacı Halil Türkkan AL
64 Sivas Kangal 972422 Anadolu Lisesi Koç Anadolu Lisesi
65 Sivas Yıldızeli 758028 Anadolu Lisesi Pamukpınar Anadolu Lisesi
66 Antalya Manavgat 767157 Anadolu Lisesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi

Kaynak: igf