Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Politika Kurulları üyeleri, Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer'den oluşan heyet, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldikleri Adıyaman'da, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya geldi.Belediye binasında Başkan Tutdere'ye ziyaret gerçekleştiren heyet şehirde yürütülen çalışmalar hakkında Tutdere'den bilgiler aldı.

Tutdere'den Dayanışma Vurgusu

Şehirde yoğun bir yeniden inşa sürecinin sürdüğünü belirterek dayanışma vurgusu yapan Başkan Tutdere, yürütülen çalışmalar hakkında şunları söyledi:

'Adıyaman'da hummalı bir çalışma var, ama iyiye giden çalışmalarımız mevcut. Ekibimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz; halkımız ve kurumlarımızla birlikte güçlü bir dayanışma ile şehrimizi yeniden inşa ediyoruz.'Tutdere, bu tür ziyaretlerin moral verici olduğunu belirterek, acılı günlerinde yanında olan CHP milletvekilleri ve üyelerine de teşekkür etti.

