6 Şubat depremlerinin 3. Yıl dönümü yaklaşırken kentte anma etkinlikleri için hazırlıklarda başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat 2026 tarihinde asrın felaketinin üçüncü yıl dönümünde düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak üzere Adıyaman'da olacağı öğrenildi.
Açıklanan programa göre Özgür Özel 'in 4 Şubatta partisinin grup toplantısını Gaziantep'te yapması planlanırken, 5 Şubatta Hatay'da olması ve 6 Şubat günü de Adıyaman'da anma etkinliklerine katılması bekleniyor.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS