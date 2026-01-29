Ziyaret kapsamında CHP heyeti, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve il başkanı Engin Doğan'ın da aralarında yer aldığı heyetle birlikte Adıyaman Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek Başkan Hüseyin Göçer ile bir araya geldi. Görüşmelerde köylerdeki eksiklikler konuşulurken çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun ziyaret sonrası şunları söyledi,

'5 Şubat'ta Sayın Genel başkanımız burada olacak. Hem raporları hem de buradaki durumu kamuoyuyla paylaşmak üzere incelemelerde bulunacağız. Eksiklikleri yerinde tespit edip, giderilmesi için çaba göstereceğiz.'

Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Göçer ise:

'CHP'li başkanlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Sayın belediye başkanımıza yer tahsisi konusunda teşekkür ederiz.' dedi.

Kaynak : PERRE