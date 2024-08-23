CHP Kırklareli Milletvekili Vecdet Gündoğdu, meclisin tatile girmesi nedeniyle Kırklareli’de ziyaretlerine devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdet Gündoğdu, saha çalışamaları kapsamında Kırklaerli'ni ziyaret ederek, toplumun farklı kesimlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Babaeski'de Atatürkçü Düşünce Derneği Babaeski Şubesi'ni, Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği'ni, Emekli-Sen Babaeski Şubesi'ni, Cem Vakfı Babaeski Şubesi'ni, Babaeski Ticaret Borsası'nı ziyaret ettik, görüş alışverişinde bulunan Milletvekili Gündoğdu, çarşıda, pazarda, tarlada ekonomik darboğaz günden güne derinleşirken yurttaşların geçim sıkıntısı da arttığına dikkati çekerek, "Çalışanlar, emekliler ay sonunu getirebilmek çırpınıyor. Alın terini verimli toprağına akıtan çiftçimiz, binbir emekle yetiştirdiği ürünleri çürümeye bırakmak ile yok fiyatına satmak arasında seçim yapmaya zorlanıyor. AK Parti'nin sermayeyi, varlıklıyıönceleyen,yükü vatandaşın sırtına vuran politikaları yoksulluğu ve işsizler ordusunu büyütmeye devam ediyor. 22 yıldır kötü yönetilen ekonominin bedelini milyonlarca yurttaşımız ödemeye başladı.İktidar kendi yarattığı ekonomik krizin faturasını çalışanlara işsizlik, emekliye yoksulluk, çalışana fakirlik olarak ödetemez, ödetmemelidir. Dertlere derman olmak, sorunlara çözüm bulmak için CHP halkın yanında olmaya devam edecektir” diye konuştu.