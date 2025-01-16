"Hatay'ı ve Depremi Anlamamak Demektir"

Kara, can kaybının en yüksek olduğu Hatay’da vadesi geçmiş vergi borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde rasyo ve teminat şartı arandığını belirterek, bu durumu eleştirdi. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Hatay’da uyguladığı rasyo ve teminat şartları, Hatay’ı ve depremi anlamamaktır. Bu bir zulümdür. Anayasanın 10. maddesine de aykırıdır. Van depreminde, yazılı başvuru dahi gerekmeksizin mücbir sebep ilan edilmiş ve hiçbir rasyo ya da teminat aranmamıştı. Ancak Hatay’daki depremzede işletmelere bu hak tanınmıyor. O dönemde 60 ayda ödenen geçmiş dönem borçları, Hatay’da 24 ayda ve her ay düzenli ödeme şartıyla ödetmek istiyorlar. Bu kabul edilemez."

"Maliye Bakanı'na Soruyoruz: Nerede Bu Destek?"

Maliye Bakanı'nın depremzedeleri koruyacaklarına dair daha önce verdiği sözleri hatırlatan Kara, Bakanlığa yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Sayın Bakan, tüm yurttaşları ve depremzedeleri koruyacağınızı söylemiştiniz. Nerede bu destek? Hataylı yurttaşlarımıza ve mükelleflerimize neden aynı hakları tanımıyorsunuz?" dedi.

Depremzedeler İçin Adil Uygulama Talebi

Kara, Hatay’ın yaşadığı ağır kayıpların göz önünde bulundurularak, mücbir sebep uygulamalarının Van depreminde olduğu gibi genişletilmesi ve ödeme koşullarının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Hatay’daki depremzedelerin haklarının teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA