Başarı Hikayesi: Çadırda Başlayan Zafer

6 Şubat depremlerinin ardından antrenmanlarını çadırlarda ve açık alanlarda yapmak zorunda kalan Adıyamanlı sporcular, elde ettikleri başarılarla takdir topladı. Türkiye ve Bölge şampiyonalarında dereceler kazanan yürüyüş sporcuları İkra Sena Kılınç, Yusuf İsa Yüzücü, Tuana Torun, Şahan Torun, Mehmet Özkan Yalçın, Tuğçe Bikem Demirtaş ve Mustafa Safa Demirtaş, madalya sevincini Başkan Tutdere ile paylaşarak, “Zor koşullarda imkan verildiğinde neler başarabileceğimizi herkese gösterdik” dedi.

Sporcular, depremle sarsılan bir kentte elde ettikleri bu başarıların Adıyaman için gurur kaynağı olduğunu vurguladı ve Başkan Tutdere’ye sağladığı destek için teşekkür etti.

Antrenörlerden Teşekkür

Sporcuların antrenörleri Adem Arpacı ve Ahmet Atlı, Başkan Tutdere’nin göreve başladığı günden bu yana spora ve sporculara verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, sporcuların başarılarında bu desteğin büyük payı olduğunu belirtti.

Başkan Tutdere: “Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz”

Başkan Abdurrahman Tutdere, sporcuların azmi ve başarılarının Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkma sürecine ışık tuttuğunu ifade etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün makamımızda şampiyon gençlerimizi ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Onlar, deprem nedeniyle yaşanan zor koşullara rağmen Adıyaman’ı başarıyla temsil ettiler. Türkiye ve Bölge şampiyonalarında kazandıkları madalyalarla hepimizi gururlandırdılar. Çocuklarımızın azmi ve gayretiyle başaramayacakları hiçbir şey yok. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüreceğiz. Birliktelik ve dayanışma ile hem bu topraklarda yaşamı yeniden inşa edeceğiz hem de umutları büyüteceğiz.”

Başkan Tutdere, sporcuların antrenörlerini de tebrik ederek, gençlerin başarılarının Adıyaman için büyük bir moral kaynağı olduğunu dile getirdi. “Bu gençlerimiz sayesinde kentimizi her alanda şampiyon yapmaya kararlıyız” diyerek sporcuların başarısının önemini vurguladı.

Kaynak : PHA