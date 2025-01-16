Adıyaman'a spor yatırımları müjdesi: Yeni stadyum ve gençlik merkezleri geliyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Görüştü

Görüşmede Adıyaman’a yapılacak yeni spor tesisleri ve devam eden projelerin hızla tamamlanması konusunda mutabakata varıldığını belirten Milletvekili Şan, şehirde spor altyapısını güçlendirecek önemli yatırımların planlandığını söyledi. Milletvekili Şan, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile yaptığımız görüşme sonucunda, 15 bin seyirci kapasiteli bir şehir stadyumu yapılması için destek sözü aldık. Bu stadyum, şehrimizin spor potansiyelini artıracak önemli bir adım olacak" dedi.

Afet Konutlarına Gençlik Merkezleri ve Spor Salonları

Adıyaman genelinde afet konutlarının bulunduğu bölgelere gençlik merkezleri, spor salonları ve futbol sahaları yapılması için de bakanlık desteği sağlandığını belirten Şan, bu yatırımları şu şekilde açıkladı:

İndere Afet Konutları Bölgesi: 1 Gençlik Merkezi, 1 Spor Salonu, 1 Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası

Örenli Afet Konutları Bölgesi: 1 Gençlik Merkezi, 1 Spor Salonu, 1 Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası

Kahta Salkımbağ Afet Konutları Bölgesi: 1 Gençlik Merkezi, 1 Spor Salonu (500 seyirci kapasiteli)

Gölbaşı Afet Konutları Bölgesi: 1 Gençlik Merkezi, 1 Sentetik Çim Yüzeyli Halı Saha

Olimpik Yüzme Havuzu ve Mahallelere Spor Salonları

Adıyaman’a Olimpik yüzme havuzu kazandırılması için de çalışmaların hızlandırılacağı belirtilirken, Altınşehir Mahallesi Üniversite Caddesi’nde bir spor salonu yapılacağı açıklandı.

“Bakanımızı Adıyaman’da Ağırlayacağız”

Milletvekili Şan, Bakan Osman Aşkın Bak'ı projeleri yerinde incelemesi için Adıyaman’a davet ettiklerini belirterek, "Sayın Bakanımızı en kısa zamanda şehrimizde ağırlayacağız ve bu önemli projelerin hayata geçirilme sürecini birlikte değerlendireceğiz. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak : PHA