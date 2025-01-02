"Emekliye Cimri, Yandaşlara Cömert"

Bulut, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, Saray’a yakın iş adamlarına sağlanan ayrıcalıkları gündeme getirdi. Asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılan artışların yetersizliğine dikkat çeken Bulut, “Milyonlarca emekçiyi sefalete mahkûm eden iktidar, yandaş iş adamlarına bol keseden kredi dağıtmaktan çekinmiyor” dedi.

Demirören’e Verilen Kredi Raporlarla Ortaya Çıktı

Bulut, Ziraat Bankası’nın Demirören Grubu’na Doğan Medya Grubu’nu satın alması için sağladığı kredi sürecine dair detayları hatırlattı:

Kredi Detayları: 2018’de 700 milyon doları proje kredisi, 100 milyon doları işletme kredisi olmak üzere toplam 800 milyon dolar kredi sağlandı. Kredi iki yıl anapara ödemesiz ve 10 yıl vadeli olarak verildi.

Yapılandırmalar: 2019 ve 2022 yıllarında iki kez yapılandırma yapıldı. İlk yapılandırmada faiz oranı yüzde 6’dan yüzde 6,5’e çıkarılırken, ikinci yapılandırmada yüzde 4’e düşürüldü.

Sayıştay Raporu: Sayıştay, Demirören Grubu’nun kredi geri ödemelerinde başarısız olduğunu ve şirketin gelir yaratma kapasitesinin düşük olduğunu rapor etti. Raporda, firmanın kredi anapara ödemesini eksik yaptığı ve teminatlar dışında tahsilat sağlanamadığı belirtildi.

“Sayıştay Uyarıyor, Ama Yasal Takip Yok”

Sayıştay raporunda yer alan bulgulara rağmen Demirören Grubu’na yasal takip başlatılmamasını eleştiren Bulut, Bakan Şimşek’e şu soruları yöneltti:

Demirören Grubu’nun Borç Durumu: Ziraat Bankası’na ve diğer kamu bankalarına toplam borç miktarı nedir? Borçlarının ne kadarı ödenmiştir?

Yasal Takip Süreci: Sayıştay raporundaki uyarılar göz önüne alınarak yasal takip başlatılacak mıdır?

Kredi Verilme Gerekçesi: Zarar eden bir şirkete hangi gerekçelerle kredi verilmiştir? Banka yöneticilerinin ihmalinin olup olmadığı incelenmiş midir?

Çifte Standart İddiası: SGK borçlarından dolayı CHP’li belediyeleri hedef alan iktidar, Demirören Grubu’na neden benzer bir yaptırım uygulamamaktadır?

"Silkeleyin Talimatı Veriyorsunuz, Yandaşlara Dokunmuyorsunuz"

Bulut, iktidarın SGK borçları nedeniyle CHP’li belediyelere karşı sert bir tutum sergilediğini belirterek, “Kendi vatandaşından ve belediyelerden borçlarını tahsil etmek için talimatlar veren iktidar, Demirören Grubu’nun borçlarına neden sessiz kalıyor? Yandaş iş adamlarına karşı bu ayrıcalıklı tutumun nedeni nedir?” dedi.

Kamuoyunda Gündem Olmaya Devam Ediyor

Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası’ndan aldığı kredi, yıllardır kamuoyunda tartışma konusu. Bulut’un soru önergesi, Meclis’te bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ziraat Bankası’nın çiftçiye ve üreticiye destek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Bulut, kamu kaynaklarının yandaş iş insanlarına aktarılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA