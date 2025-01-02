Basın açıklamasını Mavi Kelebek Çocuk Hakları Derneği Başkanı Mahmut Altunhan yaptı. Etkinliğe, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri adına bir temsilci, Amedspor taraftar grubu üniversite temsilcisi ve Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş de katıldı.

“Adaletin Sağlanması İçin Bir Aradayız”

Mavi Kelebek Çocuk Hakları Derneği Başkanı Mahmut Altunhan, basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bugün burada toplanma amacımız, 27 Eylül tarihinde kaybolan ve 15 Ekim’de cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ailesinin acısına ortak olmak ve seslerine ses katmaktır. Rojin kızımız bir okul öncesi öğretmeni olacaktı. Bu şehirde bir eğitim neferi olarak hizmet verecekti. Ama şimdi ailesi onun adalet arayışıyla mücadele ediyor. Tolstoy’un dediği gibi, ‘Başkalarının acısını duyabiliyorsan insansın.’ Bugün burada, insani sorumluluğumuzu yerine getirmek için toplandık.”

“Bir Baba Gördük… Acıyla 30 Yıl Yaşlanan”

Altunhan, Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’in adalet mücadelesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir baba gördük… Üç ayda otuz yıl yaşlanan, bedeni Diyarbakır’da, kulağı Van’da, ruhu ise kızıyla beraber olan bir baba. Kızının kimler tarafından nasıl öldürüldüğünü öğrenmek için mücadele eden bir baba. Tek isteği, kızına atfedilen intihar açıklamasının yerine, gerçeğin ortaya çıkması. Bu noktada tüm kurumların hassasiyetle hareket edeceğine inanıyoruz. Adaletin keskin kılıcı suçlulara korku, masumlara güven vermeli.”

Aileden Çağrı: “İntihar Değil, Cinayet Olduğuna İnanıyoruz”

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş de etkinlikte konuşma yaptı. Baba Kabaiş, kızının intihar ettiğine inanmadıklarını belirterek, “Adaletin tecelli etmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kızımın nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğünü öğrenmek istiyorum. Bu sadece benim değil, tüm toplumun vicdani sorumluluğudur” dedi.

Hukuk Fakültesi Öğrencilerinden Destek

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri adına konuşan bir temsilci, “Rojin Kabaiş gibi gençlerin hayallerini, umutlarını çalanlara karşı hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Adaletin sağlanması ve faillerin ortaya çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün süren arama çalışmaları sonucunda Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Van Adli Tıp Kurumu’ndaki ön otopsi raporunda, Kabaiş’in vücudunda darp, cebir, kesici veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadığı belirtilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun detaylı otopsi raporunda ise ölüm sebebinin “boğulma” olduğu açıklanmıştı.

Ancak Kabaiş’in ailesi, intihar iddialarını kabul etmedi ve otopsi raporunda tırnaklarında iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğu iddiası üzerine cinayet şüphesiyle yetkililerden kapsamlı bir soruşturma talep etti. Aile, adalet mücadelesini sürdürmekte kararlı.

Toplumun Desteği Talep Edildi

Basın açıklamasında, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve tüm vicdan sahiplerinden destek istendi. Altunhan, “Rojin gibi gençlerimizin hayalleri çalınmamalı. Bu karanlık olay aydınlatılmalı ve sorumlular adaletin önüne çıkarılmalı” dedi.

Etkinlik, Rojin Kabaiş için sessiz bir saygı duruşuyla sona erdi. Katılımcılar, genç bir öğretmen adayı olan Rojin’in ölümünün toplumun vicdanında derin bir yara açtığını belirterek, adalet arayışına devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA