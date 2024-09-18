"Toplam Vergi Yükü Yüzde 345 Arttı"

Akay, doğalgaz faturalarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) artışlarına işaret ederek, son 6 yılda ÖTV'nin yüzde 386, KDV'nin ise yüzde 250 oranında yükseldiğini ve toplam vergi oranının yüzde 345’e ulaştığını vurguladı. Akay, “Bakan Bayraktar’ın bin liralık faturanın 600 lirasının devlet tarafından karşılandığını iddia etmesi doğru değil. Bu vergi artışlarını nasıl açıklayacaksınız?” diyerek eleştiride bulundu.

"AKP Yardımları Lütuf Olarak Sunuyor"

Akay, hükümetin sosyal yardımları vatandaşın cebinden alınan paralarla yaptığını savundu. "AKP, seçim dönemlerinde BOTAŞ’ın borçlarını artırıp, seçim sonrasında bu borçları silerek faturayı vatandaşa yüklüyor," diyen Akay, BOTAŞ’ın 2021 ve 2022 yıllarında toplamda 388,5 milyar liralık borcunun silindiğini hatırlattı.

"Doğalgaz Fiyatlarına 17 Kez Zam Yapıldı"

Akay, son 6 yılda doğalgaz faturalarına toplam 17 kez zam yapıldığını ve bu zamlarla faturaların yüzde 532 oranında arttığını söyledi. Ayrıca, doğalgaz faturalarında 2018’deki ÖTV’nin 0.023 lira, KDV’nin ise 0.010 lira olduğunu; Temmuz 2024'te bu rakamların sırasıyla 0.112 lira ve 0.035 liraya yükseldiğini belirtti.

"Enerji Yoksulluğu Artıyor"

Akay, Türkiye’de enerji yoksulluğuna dikkat çekerek, EUROSTAT verilerine göre Türkiye'de evini yeterince ısıtamayanların oranının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. 2023’te kömür yardımından yararlanan hane sayısının 1 milyon 895 bin 622, yardım alan kişi sayısının ise 7 milyon 582 bin 488 olduğunu ifade eden Akay, elektrik yardımı alanların sayısında da yüzde 213 oranında bir artış olduğunu açıkladı.

Kaynak : PHA