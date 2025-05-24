“Vicdansızlık, zulüm ve iftira”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Hanım'ın gözaltına alınmasını "düşman hukuku" olarak niteleyen Özel, gözaltı işleminin aile yaşamına verdiği zarara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar vicdansızlık olmaz. Daha önce de dört gün tutulmuş olan Genel Sekreterimiz Akın Bey'i bu yöntemle bir daha alıp, yine serbest bıraktılar. Bu zulme ne gerek var?”

Operasyonlarda ele geçirilen bir cep telefonunun da asıl sahibi olmadığı ve santrale yönlendirilmiş eski bir numara olduğu belirtildi. Özel, “Hiçbir arama yok, WhatsApp yok, AK Partili troller boşuna sevindi. Avucunuzu yaladınız” diyerek dosyanın içeriğini itibarsızlaştırdı.

“Raylı sistem dosyasını Danıştay iptal etmiş”

İBB’nin raylı sistem ihalelerine yönelik suçlamalara da değinen Özel, söz konusu ihalenin İBB tarafından iptal edildiğini, firmanın açtığı davanın Danıştay tarafından reddedildiğini belirtti. “Mahkeme kararıyla sabit yapılan işlemin doğru olduğu” dedi.

“Fatih Belediyesi’nden başlıyoruz”

Özel, önümüzdeki salı gününden itibaren Sayıştay raporlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, ilk sırada Fatih Belediyesi'nin olacağını duyurdu. Raporda yer alan bulgulara rağmen işlem yapılmadığını iddia eden Özel, “Bak yine benim tavsiyem. Belediye Başkanını çağır, ifadesini al, ama insan gibi çağır” dedi.

“Suçları Kürt olmak ve bize oy getirmek”

Ahmet Özer’e yöneltilen suçlamaların dayanağı olmadığını savunan Özel, iddianamede yer alan tüm ilişkilerin belgelerle çürütüldüğünü ifade etti. Özer'in Esenyurt'u kazandığı için hedef alındığını söyleyen Özel, “Suçu Kürt olmak ve bize oy getirmek. Bu politika, bu başarı, bu bükemediğiniz bilek. O fikrin sahibi benim” dedi.

“Adalet değil, intikam operasyonu”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı partizanlıkla suçlayan Özel, sadece CHP dönemindeki belediyelere odaklanıldığını savundu:

“2019 öncesini istemiyorsun çünkü AK Parti'ye dokunmak istemiyorsun. Adalet değil, intikam arıyorsun.”

“İddianameyi uçak yapıp savcıya attı”

Ahmet Özer’in savunmasında ortaya koyduğu belgeleri örnek gösteren Özel, “Elektrik süpürgesi faturası, site aidatı, kurban dekontu. Bunlar iddianamede suç diye yazılmış. O iddianameyi uçak yaptı, savcıya fırlattı” dedi.

“TRT ve AA Erdoğan’dan bile kıymetlidir”

TRT ve Anadolu Ajansı’nın duruşmayı yayınlamamasına tepki gösteren Özel, “TRT’nin, Anadolu Ajansı’nın marka değerini Tayyip Erdoğan bile düşüremez. O itibarlı günlerine geri dönecekler” dedi.

“Bu haksızlık bitecek”

Konuşmasını “Bu zulüm ne kadar sürerse sürsün, bir yerde bitecek” diyerek bitiren Özel, halkın sandıkta adaletsizliğe tepki göstereceğini söyledi. “Milletin vicdanı dönüyor. Her hafta Tayyip Bey’e ve Akın Bey’e inananların sayısı azalıyor” ifadesini yineledi.

Kaynak : PHA