CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir rol oynayan TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Öcal, saldırının sadece kurumlara değil, ülkenin birliğine ve geleceğine de zarar verme amacı taşıdığını ifade etti.

“TUSAŞ Hepimizin Gururu”

Öcal, Türkiye'nin savunma gücüne ve bağımsızlığına katkı sunan TUSAŞ’ın tüm vatandaşlar için gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Bu tür eylemler, çalışanlarımızı ve halkımızı yıldırmak yerine, daha da kenetlenmemizi sağlayacaktır. Ülkemizin huzurunu ve birliğini korumak için dayanışma içinde olmalıyız,” dedi.

“Güvenlik Konusunda İktidar Sorumluluğu Üstlenmeli”

Açıklamasında güvenlik zaafiyetine dikkat çeken Öcal, bu gibi stratejik kurumların yalnızca özel güvenlik şirketleri tarafından korunmasının yetersiz kaldığını savundu. “Bu ve benzeri güzide kurumların korunması yol geçen hanı gibi olmamalıdır. İktidar bu konuda sorumluluğu üstlenmeli, hatasını kabul etmelidir. Yaşadığımız coğrafyadaki olaylar göz önüne alındığında, bu gibi tesislerin korunması profesyonel özel kuvvetler tarafından sağlanmalıdır,” ifadelerine yer verdi.

Öcal, güvenlik eksikliğine dikkat çekerek, “Bir kişinin güvenliği için yüzlerce koruma görevlendiriliyorsa, böylesi stratejik yerler için de aynı hassasiyet gösterilmelidir. Bu tür bir saldırı bir günde planlanacak bir şey değildir. Zafiyetin nerede ve nasıl oluştuğu, istihbarat eksikliğinin kimden kaynaklandığı tespit edilip acil önlem alınmalıdır,” dedi.

“Sorumlular Adalet Önünde Hesap Vermeli”

Öcal, saldırının sorumlularının en kısa sürede adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye’nin geleceğine yönelik her türlü tehdide karşı birlikte mücadele edeceğiz,” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak : PHA