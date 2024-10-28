CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletine kattığı değerleri ve bu önemli günün anlamını vurguladı. Öcal, Cumhuriyet’in milletin bağımsızlık mücadelesinin sonucu olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı.

Asım Öcal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı’mızın ardından, şanlı tarihimizin en önemli günlerinden biri olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. Yüce Atatürk’ün ‘Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare’ olarak tanımladığı Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümünü coşkuyla anıyoruz. Cumhuriyetimiz, din, dil, ırk ve mezhep ayrılığı gözetmeksizin herkesi birlik ve beraberlik yoluna davet etmiştir.”

Cumhuriyet’in kadınıyla erkeğiyle her bireyin eşitliği ve dayanışması üzerine kurulduğunu belirten Öcal, "Bu birlik ve beraberlik, ilk günkü heyecanıyla ilelebet devam edecektir" dedi.

Mesajında, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, "Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları korumak uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA