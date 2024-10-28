Vali Varol, mesajında Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları başta olmak üzere, bağımsızlık için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarken, Cumhuriyet’in 101. yılını onurla ve gururla kutladıklarını ifade etti.

“Cumhuriyet, Bağımsızlık Mücadelemizin En Değerli Kazanımıdır”

Cumhuriyet’in ilanını Türk milletinin bağımsızlık iradesinin bir göstergesi olarak nitelendiren Vali Varol, mesajında, 101 yıl önce kurulan Cumhuriyet’in Türk milletinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu belirtti. Vali Varol, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı’mızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletimizin azmi ve kahramanlığı ile bağımsız bir devleti inşa etmiştir. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte milletimiz, bağımsızlık ruhunu ve hür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu onuru bizlere yaşatan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

"Türkiye Yüzyılı’na Adım Atıyoruz"

Cumhuriyet’in Türk milletinin tarih sahnesindeki yeniden dirilişinin sembolü olduğuna dikkat çeken Vali Varol, Cumhuriyet’in 101. yılında ülkenin büyük bir ivme ile ikinci asra, yani “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna adım attığını belirtti. Vali Varol, mesajında, “Bugün Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıl dönümünü, aziz milletimizle birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bir asırlık köklü tarihimiz, bize Cumhuriyet’in kazanımlarını ve sorumluluğunu daha büyük hedeflere taşıma sorumluluğu yüklüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletimizin bu mirası daha sağlam ve güvenilir bir geleceğe taşıma kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve Dayanışma Ruhu ile Adıyaman’ı Yeniden İnşa Ediyoruz”

Vali Varol, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Adıyaman’da yürütülen çalışmalar hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası ortaya çıkan zorlukları aşmak için birlik ve dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini belirten Vali Varol, Adıyaman’ı ilçeleri ve köyleriyle birlikte yeniden inşa etmek için kapsamlı çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Vali Varol, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adıyaman’ımızı sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Adıyaman halkının yaralarını sarmak, onları güvenli ve sağlıklı bir geleceğe taşımak adına tüm gücümüzle yanlarındayız. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

“Cumhuriyetimizi Daha Büyük Başarılarla Geleceğe Taşıyacağız”

Cumhuriyet’in milli birlik ve beraberliği, azim ve cesareti simgelediğine vurgu yapan Vali Varol, bu mirası geleceğe taşımanın, ülkenin refahı ve kalkınması adına büyük bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. “Cumhuriyetimizi daha büyük başarılarla geleceğe taşıyacağız” diyen Vali Varol, şu ifadelerle mesajını tamamladı:

“Değerli Adıyamanlı hemşerilerim, millet olarak el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam ettiğimiz sürece çok daha güçlü bir Türkiye için adımlar atacağız. ‘Vatanını en çok seven, ona en çok hizmet edendir’ anlayışıyla, kadim değerlerimizden ilham alarak Cumhuriyet’i daha güçlü bir yarına taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Adıyamanlı hemşerilerimizin ve tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum.”

Cumhuriyet’in 101. Yılı Etkinlikleri Devam Ediyor

Cumhuriyet’in 101. yılı etkinlikleri kapsamında Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen programlar ile çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kaynak : PHA