Başkan Önat, "Cumhuriyet'in ilanında en büyük paya sahip olan ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyoruz" dedi.

"TUSAŞ Saldırısını Lanetliyoruz"

Konuşmasında, yakın zamanda gerçekleşen TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısını da kınayan Önat, "Bu önemli günde, hain bir saldırı ile şehitler verdiğimiz, savunma sanayimizde büyük bir hamleye vesile olan TUSAŞ'a yönelik saldırıyı lanetliyor; orada şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetin İlkelerinin Takipçisiyiz"

Cumhuriyet Bayramı’nı tüm Adıyaman halkı ve millet adına kutlayan Önat, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyetin ilkelerinin takipçisi olduklarını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA