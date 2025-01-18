"Üç Tarafı Suyla Çevrili Samsat’ta Sulama Sorunları Çözülemiyor"

Samsat’ın tarımsal potansiyeline vurgu yapan Başkan Doğan, sulama sorunlarının bölgedeki çiftçileri zor durumda bıraktığını belirtti. Doğan, “Samsat’ın üç tarafı suyla çevrili olmasına rağmen sulama problemleri hala çözülemiyor. 87 bin 500 dönüm arazisi olan bu ilçede yalnızca 23 bin 500 dönüm arazi sulanabiliyor. Bunun nedeni ise açık kanal sistemi ve modern altyapının olmaması. Çiftçilerimiz bu eksiklik yüzünden üretimde ciddi sorunlar yaşıyor,” dedi.

"Çiftçiler Elektrik Faturaları Altında Eziliyor"

Sulama için kullanılan elektriğin maliyetine de dikkat çeken Başkan Doğan, çiftçilerin bu konuda büyük bir yük altında olduğunu söyledi. Doğan, “Bir dönüm araziyi sulamak için çiftçilerimiz 580 TL elektrik faturası ödüyor. Adıyaman’daki güneş panellerinden bedava üretilen elektrik, Samsatlı çiftçilerimize fahiş fiyatlarla satılıyor. Bu kabul edilemez bir durum. Çiftçilerimiz adeta cezalandırılıyor,” ifadelerini kullandı.

"Modern Sulama Sistemleri ve Uygun Maliyetli Enerji Sağlayacağız"

Samsat’ın sorunlarının çözülmesi için partisinin politikalarını hatırlatan Doğan, CHP’nin tarım ve enerji konularındaki projelerine değindi. “Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın yanındayız. Modern sulama sistemlerini getirerek çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Ayrıca, uygun maliyetli enerji kaynaklarıyla çiftçilerimizin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Samsat gibi tarım potansiyeli yüksek bir ilçeyi ayağa kaldıracağız,” dedi.

Samsat Halkından Destek Mesajı

Ziyaret sırasında Samsatlı çiftçiler ve esnaf, tarım alanında yaşadıkları sorunları dile getirerek Başkan Doğan’a teşekkür etti. Başkan Doğan, halkın taleplerini not aldıklarını ve çözüm için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA