Heyet, Bakan Yumaklı ile görüştü



Orman Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen görüşmeye; AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Av. Mustafa Alkayış, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Kâhta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel ve Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya katıldı. Heyet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşerek Adıyaman ve ilçelerinde yaşanan doğal afetler ve sulama projeleri hakkında taleplerini iletti.



Çetintepe Barajı Temmuz ayında su tutmaya başlıyor



Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Adıyaman Ziraat Odası ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, Bakan Yumaklı'nın Temmuz ayı içerisinde Çetintepe Barajı'nın su tutmaya başlayacağını ve bu sürece bizzat katılacağını müjdelediğini belirtti.



Koçali Barajı’nda fiziki bir sorun yok



Başkan Özkan, yapılan teknik değerlendirmelerde Koçali Barajı'nın gövdesi ve yapısında herhangi bir sorun olmadığını, sadece köylerdeki toplulaştırma ve arazi yollarının tamamlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Kahta Dot Göleti ve diğer sulama-pompaj istasyonlarının da hızla faaliyete geçirileceği yönünde taahhüt aldıklarını aktardı.



Enerji maliyetleri için yeni faturalandırma modeli gündemde



Tarımda sulama kaynaklı enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, Enerji Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışma neticesinde artık aylık değil, hasat dönemine göre faturalandırma yapılacağı bilgisi verildi.



Don ve kuraklık mağdurlarına destek geliyor



Adıyaman Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından don ve kuraklıktan etkilenen çiftçilerin tespiti tamamlandı. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı nezdinde borç erteleme çalışmaları sürdürüldüğü, zarar gören çiftçilere tohum desteği ve dağ köylerindeki çiftçilere arılı kovan desteği verileceği ifade edildi.



Ziraat Odası Başkanı Özkan: Umutluyuz



Ankara görüşmelerinden umutlu ayrıldıklarını belirten Başkan Yaşar Özkan, “Sorunlarımızı dinleyen ve çözüm üretmek için adım atan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar’a, Adıyaman Milletvekillerimiz Sayın Resul Kurt, İshak Şan ve Mustafa Alkayış’a, bakanlık bürokratlarına ve tüm Ziraat Odası Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA