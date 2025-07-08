7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında;



23 kök kenevir bitkisi,



2 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Yapılan operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü ve halkın huzur ve güvenliği için operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi.

Kaynak : PHA