Yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında 10 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B., 7 Temmuz 2025 tarihinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.



Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Kaynak : PHA