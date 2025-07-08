5 Temmuz 2025 tarihinde Ankara’da gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’a sevk edildi. Vatan Emniyet Müdürlüğü nezaretinde ifade sürecini geçiren Tutdere, sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne çıkarıldı.



Perre Haber Ajansı'nın İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Başkan Tutdere hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Tutdere'nin serbest bırakılacağı öğrenildi.



Tutdere'nin gözaltı süreci, kamuoyunda ve Adıyaman’da geniş yankı uyandırmıştı. Başkan Tutdere'nin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından gönderdiği mektup, Adıyaman Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Mektubunda adalet vurgusu yapan Tutdere, Adıyaman halkına birlik mesajı vermişti.



Kararın resmi olarak açıklanması beklenirken, adli kontrol şartlarının içeriği ve uygulama detayları ise ilerleyen saatlerde netleşecek.

Kaynak : PHA