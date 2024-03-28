Yaklaşık üç yıldır trafo merkezi kapasitesinin yetersizliğinden dolayı başvurusu yapılamayan Güneş Enerji Santralleri (GES), AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'nın girişimleri sonucu trafo kapasitesi arttırılarak, yatırımcıların önü açılmış oldu.Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Çetinkaya, "Uzun zamandan beri trafo merkezi kapasitesinin yetersizliğinden dolayı ilçemizde GES'ler kurulamıyordu. Hem yatırımcılarımızın, hem de özellikle organize sanayi bölgesinde yer alan yatırımcılarımız konu hakkında çok şikayetleri vardı. Girişimlerimiz sonuç verdi ve yatırımcılarımızın önü açıldı" dedi.Sanayicilerinin en büyük girdi maliyetinin enerji olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Kurulacak güneş santralleri ile hem enerji maliyeti sıfırlanacak hem de artan enerji satışı ile sanayicilere teşvik verilecek. TEİAŞ tarafından Kahta Trafo Merkezi'ne 100 MW'lık trafo yerleşimi yapılacak ve GES'lerin önü açılacak. Trafonun tahsis işlemi tamamlandı. Hedefimiz Nisan ayının sonuna doğru 100 MW trafoyu servise alarak böylece GES kapasitelerini açacağız. Bu tarihten sonra sanayicilerimiz GES başvurularını yapabilecektir. Bu kapsamda GES kapasiteleri için yoğun mesaî harcayan kıymetli bakanımız Sn. Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekillerimiz Sn. İshak Şan ve Hüseyin Özhan başta olmak üzere TEİAŞ yetkililerine ve emeği geçen herkese, tüm hemşerilerim adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.” dedi

Kaynak : PHA