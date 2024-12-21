Yenilenmiş ürün olarak kabul edilen ve fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonları ile bu kategoriye girmeyen ancak fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan telefonlar için taksit süresi yalnızca 3 ay ile sınırlı. Ayrıca, 2 milyon TL’yi aşan fiyatlara sahip araçlar için de taksitlendirme yapılamayacak.

Cep Telefonlarında Taksit Süresi değişti

Yeni düzenlemeye göre, yenilenmiş ürün olarak satılan ve fiyatı 25 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı. Ayrıca, yenilenmiş olmayan ancak fiyatı 20 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonları da aynı taksit sınırına tabi olacak.

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Araç Satışlarında Taksit Düzenlemeleri

Araç satışlarında da taksitlendirme süresi, aracın fatura değerine göre belirleniyor. 400 bin TL'ye kadar olan araçlar için taksit süresi 48 ay ile sınırlandırılırken, 400 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçlarda bu süre 36 ay, 800 bin TL ile 1,2 milyon TL arasındaki araçlarda ise 24 ay olarak belirlendi. 1,2 milyon TL ile 2 milyon TL arasındaki araçlar için de en fazla 12 ay taksit yapılabiliyor. Ancak, 2 milyon TL'nin üzerindeki araçlar için taksitlendirme seçeneği tamamen kaldırıldı.

Kaynak : PHA