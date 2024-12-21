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Başkan Sert yaptığı açıklamada,' Kasabamızın kanayan yarası haline gelmiş sorunlara kalıcı çözümler üretip, beldemizi gelecek yarınlara selamet içerisinde ulaştırmak adına ve sizlerden gelen talep üzerine bugün itibarıyla DEVA partisinden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararın tüm beldemize hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.

31 Mart Yerel seçimlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinden belediye başkanı seçilen DEVA Partili Haydar Sert, partisinden istifa etti.

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