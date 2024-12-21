Alınan bilgiye göre, O. G. İdaresindeki 06 BK 2501 plakalı otomobil, Kuzeybatı Çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan 52 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulgafur Hac İmrer’e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen İmrer, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İmrer'e ilk müdahaleyi yaparak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastaneine kaldırdı.

Abdulgafur Hac İmrer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA