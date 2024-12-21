Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlar mısır tarlası, duvar gibi alanlarda arama yapan ekipler, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 30 farklı silahlara ait şarjör, 1497 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.
Ekiplerce 11 şüpheli şahıs, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss