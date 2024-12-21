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Ekiplerce 11 şüpheli şahıs, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Operasyonlar mısır tarlası, duvar gibi alanlarda arama yapan ekipler, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 30 farklı silahlara ait şarjör, 1497 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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