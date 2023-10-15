Adı: Abdulcabbar
Baba Adı: Reşi̇t
Rütbesi: Er
Doğum Yeri: Kudüs
Doğum Tarihi: 1892
Şehadet Yeri: Ariburnu muharebesi̇
Şehadet Tarihi: 5/3/1915 (23 Yaşında)
Adı: Abdulcami̇t
Baba Adı: Mehmet
Rütbesi: Er
Doğum Yeri: Kudüs/Hali̇lürrahman
Doğum Tarihi: 1880
Şehadet Yeri: Geli̇bolu Hastahanesi̇
Şehadet Tarihi: 31/11/1915 (35 Yaşında)
Adı: Abdulkadi̇r
Baba Adı: Mehmet
Rütbesi: Er
Doğum Yeri: Kudüs/Gazze
Doğum Tarihi: 1886
Şehadet Yeri: Şi̇mal grubu ağır mecruhi̇n hastahanesi̇ ari burnunda
Şehadet Tarihi: 20/9/1915 (29 Yaşında)
Adı: Abdulkadi̇r
Baba Adı: Osman
Rütbesi: Er
Sınıfı: İtfaiye
Doğum Yeri: Kudüs/Gazze
Doğum Tarihi: 1884
Şehadet Yeri: Ki̇rte'de 5.mintikada
Şehadet Tarihi: 6/10/1915 (31 Yaşında)
Adı: Abi̇d Rebbu
Baba Adı: Ahmet
Rütbesi: Er
Doğum Yeri: Kudüs/yafa
Doğum Tarihi: 1879
Şehadet Yeri: Merkez tepesi̇
Şehadet Tarihi: 17/9/1915 (36 Yaşında)
Adı: Ahmet
Baba Adı:Abdulmenam
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs/gazze
Doğum Tarihi:1887
Şehadet Yeri:şi̇mal grubu ağir mecruhi̇n hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:14/8/1915 (28 Yaşında)
Adı:Ahmet
Baba Adı:Ali̇
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1876
Şehadet Yeri:şi̇mal grubu ağir mecruhi̇n hastahanesi̇
Şehadet Tarihi: 30/8/1915 (39 Yaşında)
Adı:Ahmet
Baba Adı:Cuma
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1882
Şehadet Tarihi:14/8/1915 (33 Yaşında)
Adı:Ahmet
Baba Adı: Mahmut Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1889
Şehadet Yeri:şi̇mal grubu ağir mecruhi̇n hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:28/8/1915 (26 Yaşında)
Adı:Ahmet
Baba Adı:Sali̇h
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1874
Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇
Şehadet Tarihi:28/8/1915 (41 Yaşında)
Adı:Davut
Baba Adı:Hüseyi̇n
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1879
Şehadet Yeri:şehi̇t muhtarbey namina alman sali̇b ahmer hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:14/9/1915 (36 Yaşında)
Adı:Hali̇l
Baba Adı:Hali̇l Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1877
Şehadet Yeri:Merkeztepe'de
Şehadet Tarihi:25/9/1915 (38 Yaşında)
Adı:Hali̇l
Baba Adı:İbrahi̇m
Lakabı:Mehmetabu-ali̇oğullari
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs/gazze
Doğum Tarihi:1892
Şehadet Tarihi:30/4/1915 (23 Yaşında)
Adı:Hali̇l
Baba Adı: İbrahi̇m Rütbesi:Er
Sınıfı:Amele
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1882
Şehadet Yeri:Taşkişla hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:23/11/1915 (33 Yaşında)
Adı:Hali̇l
Baba Adı:Mehmet
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs/hali̇lürrahman
Doğum Tarihi:1892
Şehadet Yeri:Anafartalar muharebesi̇
Şehadet Tarihi:28/6/1915 (23 Yaşında)
Adı: Hamedan
Baba Adı:
Mehmet ahmet
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs/yafa
Doğum Tarihi:1893
Şehadet Yeri:Seddülbahi̇r muharebesi̇.
Şehadet Tarihi:3/8/1915 (22 Yaşında)
Adı:Hami̇s
Baba Adı:Ahmet vehbi̇
Rütbesi:Er
Sınıfı:İsti̇hkam
Doğum Yeri:Kudüs/yafa
Doğum Tarihi:1892
Şehadet Yeri:Meydan harbi̇
Şehadet Tarihi:2/10/1915 (23 Yaşında)
Adı:Hasan
Baba Adı:Ahmet
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1891
Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇
Şehadet Tarihi:19/2/1915 (24 Yaşında)
Adı:Hasan
Baba Adı:Ali̇
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs/gazze
Şehadet Yeri:Taşkişla hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:26/11/1915
Adı:Hasan
Baba Adı:Ali̇
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1879
Şehadet Yeri:Merkeztepe'de
Şehadet Tarihi:29/7/1915 (36 Yaşında)
Adı:Hasan
Baba Adı:Musa
Lakabı: Musa el-arahoğullari
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs/yafa
Doğum Tarihi:1882
Şehadet Yeri:Meydan harbi̇
Şehadet Tarihi:28/10/1915 (33 Yaşında)
Adı:Haşi̇m efendi̇
Baba Adı:İbrahi̇m
Rütbesi:Yüzbaşi
Doğum Yeri:Kudüs
Şehadet Yeri:Meydan-i harpde
Şehadet Tarihi:13/1/1916
Adı:Havad
Baba Adı:Ahmet
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs/hali̇lürrahman
Doğum Tarihi:1893
Şehadet Yeri:Gülhane hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:9/3/1915 (22 Yaşında)
Adı:Hayrullah
Baba Adı:Mehmet
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1876
Şehadet Yeri:Bomba sirti
Şehadet Tarihi:10/8/1915 (39 Yaşında)
Adı:Himis
Baba Adı:Ahmet cevher
Rütbesi:Er
Sınıfı:İsti̇hkam
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1892
Şehadet Yeri:81 numarali tepede
Şehadet Tarihi:2/10/1915 (23 Yaşında)
Adı:Hüseyi̇n
Baba Adı:Hali̇l hasan
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs/gazze
Doğum Tarihi:1888
Şehadet Yeri:Seddülbahi̇r muharebesi̇.
Şehadet Tarihi:20/10/1915 (27 Yaşında)
Adı:İbrahi̇m
Baba Adı:Zi̇ya
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1871
Şehadet Yeri:Feri̇köy mecruhi̇n hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:21/10/1915 (44 Yaşında)
Adı:İshak
Baba Adı:Hasan
Rütbesi:Başçavuş
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1893
Şehadet Yeri:Siğindere'de
Şehadet Tarihi:23/6/1915 (22 Yaşında)
Adı:İsmai̇l
Baba Adı:Abdullah
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1893
Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇
Şehadet Tarihi:6/3/1915 (22 Yaşında)
Adı:Mahmut
Baba Adı:Abdurrahman
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs/yafa
Doğum Tarihi:1879
Şehadet Yeri:Merkeztepe'de
Şehadet Tarihi:24/9/1915 (36 Yaşında)
Adı:Mahmut
Baba Adı:Hüseyi̇n
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1893
Şehadet Yeri:Mehmet çavuş si̇perleri̇ muharebesi̇'nde
Şehadet Tarihi:1/10/1915 (22 Yaşında)
Adı:Mahmut
Baba Adı:Mehmet
Lakabı:Nassaroğullari
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1892
Şehadet Yeri:Merkez tepesi̇
Şehadet Tarihi:31/5/1915 (23 Yaşında)
Adı:Mahmut
Baba Adı:Musa
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs/gazze
Şehadet Yeri:Kanlisirt
Şehadet Tarihi:1/8/1915
Adı:Mehmet
Baba Adı:Ali̇ş
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1883
Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇
Şehadet Tarihi:23/9/1915 (32 Yaşında)
Adı:Mehmet
Baba Adı:Hamdan armağ
Rütbesi:Er
Sınıfı:Ni̇zami̇ye
Doğum Yeri:Kudüs/hali̇lürrahman
Doğum Tarihi:1891
Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇
Şehadet Tarihi:12/2/1915 (24 Yaşında)
Adı:Mehmet
Baba Adı:Hasan
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs/gazze
Doğum Tarihi:1880
Şehadet Yeri:4.hi̇lal-i̇ ahmer hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:23/11/1915 (35 Yaşında)
Adı:Mehmet
Baba Adı:Mustafa
Rütbesi:Er
Sınıfı:İhti̇yat
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1889
Şehadet Yeri:Beyoğlu hi̇lal-i̇ ahmer hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:20/9/1915 (26 Yaşında)
Adı:Mehmet
Baba Adı:Mustafa
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1880
Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇
Şehadet Tarihi:26/9/1915 (35 Yaşında)
Adı:Musa
Baba Adı:Ahmet
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs/gazze
Doğum Tarihi:1871
Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇
Şehadet Tarii:22/8/1915 (44 Yaşında)
Adı:Musa
Baba Adı:Hasan
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1876
Şehadet Yeri:Bomba sirti
Şehadet Tarihi:1/8/1915 (39 Yaşında)
Adı:Musa
Baba Adı:Mehmet
Rütbesi:Er
Sınıfı:Cephane
Doğum Yeri:Kudüs/hali̇lürrahman
Doğum Tarihi:1882
Şehadet Yeri:Davutpaşa kişla hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:7/11/1915 (33 Yaşında)
Adı:Mustafa
Baba Adı:Mehmet
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs/yafa
Doğum Tarihi:1894
Şehadet Yeri:Hi̇lal-i̇ ahmer beyoğlu hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:20/11/1915 (21 Yaşında)
Adı:Osman
Baba Adı:Mehmet bedri̇
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs/gazze
Doğum Tarihi:1889
Şehadet Yeri:Balikli menzi̇l hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:22/11/1915 (26 Yaşında)
Adı:ömer
Baba Adı:Mehmet
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1892
Şehadet Yeri:Asmadere
Şehadet Tarihi:25/6/1915 (23 Yaşında)
Adı:Süleyman
Baba Adı:Ebu aki̇l
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs/hali̇lürrahman
Doğum Tarihi:1874
Şehadet Yeri:Seddülbahi̇r muharebesi̇.
Şehadet Tarihi:15/9/1915 (41 Yaşında)
Adı:Süleyman
Baba Adı:Mehmet
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs
Doğum Tarihi:1876
Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇
Şehadet Tarihi:10/8/1915 (39 Yaşında)
Adı:şaban
Baba Adı:şaki̇r
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Kudüs/yafa
Doğum Tarihi:1894
Şehadet Yeri:Darülmualli̇mi̇n ve moda ci̇vari hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:7/11/1915 (21 Yaşında)
Adı:Yusuf
Baba Adı:Hüseyi̇n
Lakabı:Mahmutşeyhan makri̇oğu
Rütbesi:Er
Doğum Yeri:Kudüs/yafa
Doğum Tarihi:1891
Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇
Şehadet Tarihi:12/2/1915 (24 Yaşında)
Adı:Sali̇h efendi̇
Baba Adı:Seli̇m
Rütbesi:Yd.subay
Sınıfı:Sahra topç
Doğum Yeri:Musul
Şehadet Yeri:10.firka sihhi̇ye bölüğü
Şehadet Tarihi:1/7/1915
Adı:şükrü efendi̇
Baba Adı:Abdulkadi̇r
Rütbesi:Teğmen Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Musul
Doğum Tarihi:1896
Şehadet Yeri:Ariburnu düz tepe muharebesi̇n'de
Şehadet Tarihi:12/10/1915 (19 Yaşında)
Adı:Hüseyi̇n
Baba Adı:Mehmet seli̇m
Lakabı:
Rütbesi:Teğmen
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Musul/amadi̇ye
Doğum Tarihi:1876
Şehadet Yeri:Ariburnun'da kanli sirt
Şehadet Tarihi:11/6/1915 (39 Yaşında)
Adı:Mehmet
Baba Adı: Lakabı:
Rütbesi:Onbaşi
Sınıfı: Doğum Yeri:Musul
Şehadet Yeri:Gülhane hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:29/10/1915
Adı:Mahmut
Baba Adı:Hasan
Lakabı:
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Musul/
Doğum Tarihi:1873
Şehadet Yeri:Hi̇lal-i̇ ahmer taksi̇m hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:4/12/1915 (42 Yaşında)
Adı:Mehmet sadik
Baba Adı:Vehbi̇
Lakabı:
Rütbesi:Teğmen
Sınıfı: Doğum Yeri:Musul/
Şehadet Yeri:Kerevi̇zdere muharebesi̇
Şehadet Tarihi:8/5/1915
Adı:Ali̇
Baba Adı:Mehmet
Lakabı:
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Musul
Şehadet Yeri:Ki̇rte harbi̇nde
Şehadet Tarihi:24/5/1915
Adı:Mustafa
Baba Adı:Vahi̇t
Lakabı:
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Musul
Şehadet Yeri:Sevk mecruhi̇n hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:7/9/1915
Adı:Yusuf
Baba Adı:Mustafa
Lakabı:
Rütbesi:Er
Sınıfı:Pi̇yade
Doğum Yeri:Musul
Doğum Tarihi:1890
Şehadet Yeri:Siğindere'de
Şehadet Tarihi:14/6/1915 (25 Yaşında)
Adı:Süleyman
Baba Adı:Resul
Lakabı:
Rütbesi:Er
Sınıfı:
Doğum Yeri:Musul
Doğum Tarihi:1894
Şehadet Yeri: Şehadet Tarihi:2/11/1916 (22 Yaşında)