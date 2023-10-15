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Adı: Abdulcabbar Baba Adı: Reşi̇t Rütbesi: Er Doğum Yeri: Kudüs Doğum Tarihi: 1892 Şehadet Yeri: Ariburnu muharebesi̇ Şehadet Tarihi: 5/3/1915 (23 Yaşında) Adı: Abdulcami̇t Baba Adı: Mehmet Rütbesi: Er Doğum Yeri: Kudüs/Hali̇lürrahman Doğum Tarihi: 1880 Şehadet Yeri: Geli̇bolu Hastahanesi̇ Şehadet Tarihi: 31/11/1915 (35 Yaşında) Adı: Abdulkadi̇r Baba Adı: Mehmet Rütbesi: Er Doğum Yeri: Kudüs/Gazze Doğum Tarihi: 1886 Şehadet Yeri: Şi̇mal grubu ağır mecruhi̇n hastahanesi̇ ari burnunda Şehadet Tarihi: 20/9/1915 (29 Yaşında) Adı: Abdulkadi̇r Baba Adı: Osman Rütbesi: Er Sınıfı: İtfaiye Doğum Yeri: Kudüs/Gazze Doğum Tarihi: 1884 Şehadet Yeri: Ki̇rte'de 5.mintikada Şehadet Tarihi: 6/10/1915 (31 Yaşında) Adı: Abi̇d Rebbu Baba Adı: Ahmet Rütbesi: Er Doğum Yeri: Kudüs/yafa Doğum Tarihi: 1879 Şehadet Yeri: Merkez tepesi̇ Şehadet Tarihi: 17/9/1915 (36 Yaşında) Adı: Ahmet Baba Adı:Abdulmenam Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs/gazze Doğum Tarihi:1887 Şehadet Yeri:şi̇mal grubu ağir mecruhi̇n hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:14/8/1915 (28 Yaşında) Adı:Ahmet Baba Adı:Ali̇ Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1876 Şehadet Yeri:şi̇mal grubu ağir mecruhi̇n hastahanesi̇ Şehadet Tarihi: 30/8/1915 (39 Yaşında) Adı:Ahmet Baba Adı:Cuma Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1882 Şehadet Tarihi:14/8/1915 (33 Yaşında) Adı:Ahmet Baba Adı: Mahmut Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1889 Şehadet Yeri:şi̇mal grubu ağir mecruhi̇n hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:28/8/1915 (26 Yaşında) Adı:Ahmet Baba Adı:Sali̇h Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1874 Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇ Şehadet Tarihi:28/8/1915 (41 Yaşında) Adı:Davut Baba Adı:Hüseyi̇n Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1879 Şehadet Yeri:şehi̇t muhtarbey namina alman sali̇b ahmer hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:14/9/1915 (36 Yaşında) Adı:Hali̇l Baba Adı:Hali̇l Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1877 Şehadet Yeri:Merkeztepe'de Şehadet Tarihi:25/9/1915 (38 Yaşında) Adı:Hali̇l Baba Adı:İbrahi̇m Lakabı:Mehmetabu-ali̇oğullari Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs/gazze Doğum Tarihi:1892 Şehadet Tarihi:30/4/1915 (23 Yaşında) Adı:Hali̇l Baba Adı: İbrahi̇m Rütbesi:Er Sınıfı:Amele Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1882 Şehadet Yeri:Taşkişla hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:23/11/1915 (33 Yaşında) Adı:Hali̇l Baba Adı:Mehmet Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs/hali̇lürrahman Doğum Tarihi:1892 Şehadet Yeri:Anafartalar muharebesi̇ Şehadet Tarihi:28/6/1915 (23 Yaşında) Adı: Hamedan Baba Adı: Mehmet ahmet Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs/yafa Doğum Tarihi:1893 Şehadet Yeri:Seddülbahi̇r muharebesi̇. Şehadet Tarihi:3/8/1915 (22 Yaşında) Adı:Hami̇s Baba Adı:Ahmet vehbi̇ Rütbesi:Er Sınıfı:İsti̇hkam Doğum Yeri:Kudüs/yafa Doğum Tarihi:1892 Şehadet Yeri:Meydan harbi̇ Şehadet Tarihi:2/10/1915 (23 Yaşında) Adı:Hasan Baba Adı:Ahmet Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1891 Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇ Şehadet Tarihi:19/2/1915 (24 Yaşında) Adı:Hasan Baba Adı:Ali̇ Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs/gazze Şehadet Yeri:Taşkişla hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:26/11/1915 Adı:Hasan Baba Adı:Ali̇ Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1879 Şehadet Yeri:Merkeztepe'de Şehadet Tarihi:29/7/1915 (36 Yaşında) Adı:Hasan Baba Adı:Musa Lakabı: Musa el-arahoğullari Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs/yafa Doğum Tarihi:1882 Şehadet Yeri:Meydan harbi̇ Şehadet Tarihi:28/10/1915 (33 Yaşında) Adı:Haşi̇m efendi̇ Baba Adı:İbrahi̇m Rütbesi:Yüzbaşi Doğum Yeri:Kudüs Şehadet Yeri:Meydan-i harpde Şehadet Tarihi:13/1/1916 Adı:Havad Baba Adı:Ahmet Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs/hali̇lürrahman Doğum Tarihi:1893 Şehadet Yeri:Gülhane hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:9/3/1915 (22 Yaşında) Adı:Hayrullah Baba Adı:Mehmet Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1876 Şehadet Yeri:Bomba sirti Şehadet Tarihi:10/8/1915 (39 Yaşında) Adı:Himis Baba Adı:Ahmet cevher Rütbesi:Er Sınıfı:İsti̇hkam Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1892 Şehadet Yeri:81 numarali tepede Şehadet Tarihi:2/10/1915 (23 Yaşında) Adı:Hüseyi̇n Baba Adı:Hali̇l hasan Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs/gazze Doğum Tarihi:1888 Şehadet Yeri:Seddülbahi̇r muharebesi̇. Şehadet Tarihi:20/10/1915 (27 Yaşında) Adı:İbrahi̇m Baba Adı:Zi̇ya Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1871 Şehadet Yeri:Feri̇köy mecruhi̇n hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:21/10/1915 (44 Yaşında) Adı:İshak Baba Adı:Hasan Rütbesi:Başçavuş Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1893 Şehadet Yeri:Siğindere'de Şehadet Tarihi:23/6/1915 (22 Yaşında) Adı:İsmai̇l Baba Adı:Abdullah Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1893 Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇ Şehadet Tarihi:6/3/1915 (22 Yaşında) Adı:Mahmut Baba Adı:Abdurrahman Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs/yafa Doğum Tarihi:1879 Şehadet Yeri:Merkeztepe'de Şehadet Tarihi:24/9/1915 (36 Yaşında) Adı:Mahmut Baba Adı:Hüseyi̇n Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1893 Şehadet Yeri:Mehmet çavuş si̇perleri̇ muharebesi̇'nde Şehadet Tarihi:1/10/1915 (22 Yaşında) Adı:Mahmut Baba Adı:Mehmet Lakabı:Nassaroğullari Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1892 Şehadet Yeri:Merkez tepesi̇ Şehadet Tarihi:31/5/1915 (23 Yaşında) Adı:Mahmut Baba Adı:Musa Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs/gazze Şehadet Yeri:Kanlisirt Şehadet Tarihi:1/8/1915 Adı:Mehmet Baba Adı:Ali̇ş Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1883 Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇ Şehadet Tarihi:23/9/1915 (32 Yaşında) Adı:Mehmet Baba Adı:Hamdan armağ Rütbesi:Er Sınıfı:Ni̇zami̇ye Doğum Yeri:Kudüs/hali̇lürrahman Doğum Tarihi:1891 Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇ Şehadet Tarihi:12/2/1915 (24 Yaşında) Adı:Mehmet Baba Adı:Hasan Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs/gazze Doğum Tarihi:1880 Şehadet Yeri:4.hi̇lal-i̇ ahmer hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:23/11/1915 (35 Yaşında) Adı:Mehmet Baba Adı:Mustafa Rütbesi:Er Sınıfı:İhti̇yat Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1889 Şehadet Yeri:Beyoğlu hi̇lal-i̇ ahmer hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:20/9/1915 (26 Yaşında) Adı:Mehmet Baba Adı:Mustafa Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1880 Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇ Şehadet Tarihi:26/9/1915 (35 Yaşında) Adı:Musa Baba Adı:Ahmet Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs/gazze Doğum Tarihi:1871 Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇ Şehadet Tarii:22/8/1915 (44 Yaşında) Adı:Musa Baba Adı:Hasan Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1876 Şehadet Yeri:Bomba sirti Şehadet Tarihi:1/8/1915 (39 Yaşında) Adı:Musa Baba Adı:Mehmet Rütbesi:Er Sınıfı:Cephane Doğum Yeri:Kudüs/hali̇lürrahman Doğum Tarihi:1882 Şehadet Yeri:Davutpaşa kişla hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:7/11/1915 (33 Yaşında) Adı:Mustafa Baba Adı:Mehmet Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs/yafa Doğum Tarihi:1894 Şehadet Yeri:Hi̇lal-i̇ ahmer beyoğlu hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:20/11/1915 (21 Yaşında) Adı:Osman Baba Adı:Mehmet bedri̇ Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs/gazze Doğum Tarihi:1889 Şehadet Yeri:Balikli menzi̇l hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:22/11/1915 (26 Yaşında) Adı:ömer Baba Adı:Mehmet Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1892 Şehadet Yeri:Asmadere Şehadet Tarihi:25/6/1915 (23 Yaşında) Adı:Süleyman Baba Adı:Ebu aki̇l Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs/hali̇lürrahman Doğum Tarihi:1874 Şehadet Yeri:Seddülbahi̇r muharebesi̇. Şehadet Tarihi:15/9/1915 (41 Yaşında) Adı:Süleyman Baba Adı:Mehmet Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs Doğum Tarihi:1876 Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇ Şehadet Tarihi:10/8/1915 (39 Yaşında) Adı:şaban Baba Adı:şaki̇r Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Kudüs/yafa Doğum Tarihi:1894 Şehadet Yeri:Darülmualli̇mi̇n ve moda ci̇vari hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:7/11/1915 (21 Yaşında) Adı:Yusuf Baba Adı:Hüseyi̇n Lakabı:Mahmutşeyhan makri̇oğu Rütbesi:Er Doğum Yeri:Kudüs/yafa Doğum Tarihi:1891 Şehadet Yeri:Ariburnu muharebesi̇ Şehadet Tarihi:12/2/1915 (24 Yaşında) Adı:Sali̇h efendi̇ Baba Adı:Seli̇m Rütbesi:Yd.subay Sınıfı:Sahra topç Doğum Yeri:Musul Şehadet Yeri:10.firka sihhi̇ye bölüğü Şehadet Tarihi:1/7/1915 Adı:şükrü efendi̇ Baba Adı:Abdulkadi̇r Rütbesi:Teğmen Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Musul Doğum Tarihi:1896 Şehadet Yeri:Ariburnu düz tepe muharebesi̇n'de Şehadet Tarihi:12/10/1915 (19 Yaşında) Adı:Hüseyi̇n Baba Adı:Mehmet seli̇m Lakabı: Rütbesi:Teğmen Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Musul/amadi̇ye Doğum Tarihi:1876 Şehadet Yeri:Ariburnun'da kanli sirt Şehadet Tarihi:11/6/1915 (39 Yaşında) Adı:Mehmet Baba Adı: Lakabı: Rütbesi:Onbaşi Sınıfı: Doğum Yeri:Musul Şehadet Yeri:Gülhane hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:29/10/1915 Adı:Mahmut Baba Adı:Hasan Lakabı: Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Musul/ Doğum Tarihi:1873 Şehadet Yeri:Hi̇lal-i̇ ahmer taksi̇m hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:4/12/1915 (42 Yaşında) Adı:Mehmet sadik Baba Adı:Vehbi̇ Lakabı: Rütbesi:Teğmen Sınıfı: Doğum Yeri:Musul/ Şehadet Yeri:Kerevi̇zdere muharebesi̇ Şehadet Tarihi:8/5/1915 Adı:Ali̇ Baba Adı:Mehmet Lakabı: Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Musul Şehadet Yeri:Ki̇rte harbi̇nde Şehadet Tarihi:24/5/1915 Adı:Mustafa Baba Adı:Vahi̇t Lakabı: Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Musul Şehadet Yeri:Sevk mecruhi̇n hastahanesi̇ Şehadet Tarihi:7/9/1915 Adı:Yusuf Baba Adı:Mustafa Lakabı: Rütbesi:Er Sınıfı:Pi̇yade Doğum Yeri:Musul Doğum Tarihi:1890 Şehadet Yeri:Siğindere'de Şehadet Tarihi:14/6/1915 (25 Yaşında) Adı:Süleyman Baba Adı:Resul Lakabı: Rütbesi:Er Sınıfı: Doğum Yeri:Musul Doğum Tarihi:1894 Şehadet Yeri: Şehadet Tarihi:2/11/1916 (22 Yaşında)

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