İsrail terörist devlet. Tamam. Sivil, çoluk çocuk demeden, yaşlı genç demeden, kadın demeden GAZZE’de katliam yapıyor hatta soykırım yapıyor.

İsrail ; HAMAS’ın bu saldırısını fırsat bilip Gazze’de taş üstünde taş bırakmıyor, hedef gözetmeden bütün GAZZE’ye bomba yağdırıyor. “Orantısız güç” tabiri bile yetersiz…

Elektrik yok, su yok, gıda yok..

Elektrik olmayınca cep telefonları yok, internet yok, haberleşme de yok…

Bütün dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Adeta 2,3 Milyon GAZZE’li canlı canlı ölüme terk ediliyor.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi İsrail bir de GAZZE’yi boşaltmaları için 24 saat süre vermiş. Akaryakıtın olmadığı, haliyle araçların da olmadığı bu durumda yaşlılar, hastalar, çocuklar… Nasıl boşaltacaklar?

Hadi diyelim boşalttılar, nereye gidecekler?

Bütün bunları insanlıktan zerre nasibini almış hiçbir kimse yapmaz, yapamaz.

İsrail’in yaptıkları, acımasız eli kanlı terör örgütlerinin yaptığı ile aynı…

İsrail’i kınıyoruz, lanetliyoruz. Allah bin türlü belasını versin inşallah.

*

Peki ya HAMAS ;

Peki HAMAS durup dururken neden böyle bir saldırı başlattı?

İsrail’le başa çıkamayacağını bilmiyor mu?

Bu saldırı ile ne kazandı?

Ne elde etti?

GAZZE’lilere ne gibi bir fayda sağladı?

Bu eylemle Filistin ne kazandı?

HAMAS’ı kim veya kimler böyle bir eyleme sevk etti?

HAMAS ve arkasındaki güçler bu saldırı ile işgalci İsrail’e altın tepside GAZZE’yi de, Batı Şeria’yı da, işgal etme fırsatı vermiş olmadı mı? İsrail’e dünyaya “Kendimi savunuyorum” diyerek “haklı” gösterme fırsatı verilmiş olmadı mı?

İsrail yakıp yıkarken HAMAS’a güya destek veren Rusya, İran, Hizbullah, Suriye neredeler?

GAZZE’de ağlayan her annenin,

GAZZE’de ölen her çoçuğun, her babanın, her kardeşin katili elbetteki İsrail’dir. Ama İsrail’in yanısıra, HAMAS’ı “Tetikçi” olarak kullanan perde gerisindeki Rusya ve İran’ı da unutmamak lazım..

Sonuç olarak biz Diplomat değiliz, Dışişleri uzmanı değiliz ama bu işin sonunda en geç 6 ay- 1 yıl içinde GAZZE de, BATI ŞERİA da tıpkı KUDÜS gibi İsrail’in kontrolüne geçecek ve haritada artık Filistin’i gösteren bir renk kalmayacak.

Ne diyelim ;

Kahrolsun demekle hiçbir şey değişmeyecek ama yine de ;

Kahrolsun İsrail,

Kahrolsun ABD..

Mithat SOLGUN