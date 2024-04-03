CHP’nin uzun yıllar sonra Adıyaman’da belediye başkanlığını farklı bir şekilde kazanması bırakın Türkiye’yi dünyada gündem oldu.. Taraflı tarafsız bütün medya ADIYAMAN ve Sayın TUTDERE’nin bu olağanüstü zaferini konuşuyor.

Bu sayede bütün Türkiye ADIYAMAN’ı duydu bildi çok şükür!

Böyle farklı bir sonucu, seçimi kazanan Sayın Abdurrahman TUTDERE dahil hiçbir Adıyaman’lı beklemiyordu. Genel görüş AKPARTİ’nin oylarında ciddi bir düşüşün olacağı ama bu düşüşe rağmen yine de seçimi kazanacağı yönündeydi.

Öncelikle sayın Abdurrahman TUTDERE’yi bu tarihi zaferinden dolayı kutluyor, tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Peki 2004’ten bu yana yapılan 4 belediye seçimini en yakın rakibini ikiye katlayarak kazanan AKPARTİ ne oldu da bu seçimi böyle farklı kaybetti;

••• Hayat pahalılığı, enflasyon, emeklilerin durumu bütün Türkiye’de olduğu gibi ADIYAMAN’da da olumsuz bir etki yarattı. Bir de CHP’nin ülke genelinde estirdiği rüzgar..

••• AKPARTİ’nin adayı sayın Ziya POLAT, önceki seçimlerde M.Vekili aday adayı ve adayı olmasına rağmen ADIYAMAN dışında görev yaptığı için fazla tanınmıyor olması.. Kendi partilileri dahil, halkta yeteri kadar karşılık bulamaması ve buna bağlı olarak estirilen olumsuz hava..

••• AKPARTİ’nin tepeden inmeci “Biz kimi aday gösterirsek gösterelim nasıl olsa halk oy veriyor” düşüncesine ADIYAMAN halkının bu seçimde “Artık yeter” demesi..

••• Sayın TUTDERE’nin uzlaşmacı, kucaklayıcı kimliği, yumuşak üslubu.. “Mesele PARTİ meselesi değil MEMLEKET meselesi” sloganına uygun bir şekilde toplumun her kesimini kapsayan bir Belediye meclisi listesi çıkarması…

•••Şu gerçeği de unutmayalım; Seçime katılım oranı çok düşük. 155 bin seçmenin 103 bini oy kullanmış. Yani her 3 seçmenden biri oy kullanmamış.

Eğriye eğri, doğruya doğru, bu sandığa gitmeyenlerin büyük çoğunluğu mevcut tabloyu beğenmeyen, partisine küskün AKPARTİ seçmeni diye düşünüyorum.

Ve gelelim Mehmet TIRPAN hocaya;

Bütün bunlara ek olarak CHP ve sayın TUTDERE’nin seçimi kazanmasına büyük bir katkısı olan bir isim var.

Bu isim Din adamı ve Milliyetçi muhafazakar kimliği ile tanınan, Adıyaman kamuoyunun yakından tanıdığı sayın Mehmet TIRPAN..

Milliyetçi bir aileden gelen TIRPAN hocanın bu camiada saygın bir yerinin ve ciddi anlamda bir karşılığının olduğunu yakinen bilenlerden birisiyim.

Şu gerçeği unutmayalım;

Çok çok yanlış olmasına rağmen bazı kesimlerde şöyle bir anlayış var;

CHP, “solcu, dinsiz, din düşmanı” bir parti.

Sayın TUTDERE çok doğru bir hamleyle sayın TIRPAN’ı yanına alarak bu çok yanlış “Dinsiz, Din düşmanı” imajını ortadan kaldırdırmıştır.

Bu konuda TIRPAN hocanın çok ciddi bir katkısının olduğu unutulmamalıdır.

Ayrıca 6 Şubat depreminde yakın ailesinden 20’den fazla şehid veren TIRPAN hocanın

kendisinin kurduğu “YETİMLER DERNEĞİ” vasıtasıyla kar-kış demeden binlerce yetime, depremzedeye tonlarca gıda ve giyecek yardımında bulunduğunu da bütün ADIYAMAN halkı biliyor. Hala da bu yardımlara devam ediyor.

TIRPAN hocanın bu hakkını teslim etmek bizim için bir vicdan borcudur.

Sayın TUTDERE ve ekibine başarılar diliyorum.

Mithat SOLGUN