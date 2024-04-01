Ak Parti 31 Mart 2019 Belediye seçimlerinde Adıyaman Merkezde %53.22 ile 65.805 oy alarak Sayın Süleyman Kılınç'ı Belediye başkanı seçmişti.

CHP, HADEP ve SP'nin ortak adayı Sayın Ahmet Faruk Ünsal, %28.12 ile 34.766 oy alarak ikinci olmuştu.

İP, 14.678 oy, MHP 6.720 oy almışlardı. Diğerlerine verilen oyları da hesaba katacak olusak 2019 yılında yaklaşık 130.000 oy kullanılmıştır. 20.000 seçmen ise sandık başına gitmemiştir.

31 Mart 2024 seçimlerine baktığımızda ise; Toplam seçmen sayısı: 155.341, kullanılan oy sayısı: 108.284, geçerli oy sayısı: 103.124'tur.

Partilere dağılımı şöyle; CHP %49.74 ile 51.299 oy almıştır. Ak Parti %27.42 ile 28.285 oy almıştır. YRP ise %13.74 ile 14.173 oy alarak 3. Sıraya yerleşmiştir.

Bu durumda Ak Parti yaklaşık %60 oy kaybına uğramıştır. Sayısal olarakda yaklaşık 37.500 oy kaybına uğramıştır.

2019 yılı ile kıyasladığımızda, 2019'da 20.000 seçmen sandığa gitmemiş, 2024'te ise 47.000 seçmen sandığa gitmemiş ve ayrıca sandığa giden seçmenlerden de 5.000'i oyunu bilerek geçersiz yapmış gibi görünmektedir. Bu durumda toplam 52.000 seçmenin Ak Partiye tepki gösterdiği anlaşılmaktadır.

CHP ise 2019'da ki ortak adayın aldığı 34.000 olan oylarının üstüne 17.000 oy ekleyerek 51.000 oyla Sayın Abdurahman Tutdere'yi Belediye Başkanı yapmıştır.

Sol cenahtan bazı önemli isimlerin Ak Partiye desteklerini ilan etmelerini de göz önünde bulundurunca, bu demektir ki, muhafazakar cenahtan yaklaşık 20.000 oy Sayın Tutdere'ye gitmiştir.

Bu seçimde Adıyaman merkezde Muhafazakar seçmen beşe bölünmüştür. büyük bir bölümü hiç sandığa gitmedi, sandığa gidenlerin de bir bölümü Ak Partiye oy verdi, bir bölümü YRP'ye oy verdi, bir bölümü CHP'ye oy verdi, bir bölümü ise oylarını geçersiz yaptı.

Sebep-Sonuç ilişkisine göre Ak Parti neden kaybetti;

-Ak Patide oylar nasıl olsa Erdoğan'a veriliyor düşüncesi ile özgüvenin çok yüksek olması.

-Ak Partide siyasi tecrubesi olan kişilerin teşkilatın dışında bırakılması.

-Belediye ve İl Genel Meclis üyeliğine başvuru yapan oy potansiyeli yüksek, Kanaat Önderi niteliğinde ki şahsiyetlerin liste dışında bırakılması.

-Ak Parti ile hiç alakası olmayan kişilere listelerde yer verilmesi.

-Teşkilatın arkadaş ve akraba ilişkisi olan isimlerden oluşmuş olması.

-Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemim demesi üzerine Adıyaman teşkilatının fırsat bu fırsat, bir daha böyle bir fırsat bulamayız düşüncesi ile Belediye Meclis üyeleri listesini kendi yönetimlerinin içinden seçmesi.

-Emeklilerin maaşlarının tatmin edici bir seviyeye getirilmemiş olması.

-Türkiye'de ekonominin kötü durumda olması.

-Vaad edilen 3600 ek göstergenin, emekliler de dahil tüm lisans mezunlarını kapsayacak şekilde uygulanmaması.

-Parti Yetkilileri tarafından, bırakın vatandaşı, kanaat önderi niteliğinde ki kişilerin dahi telefonlarına ve mesajlarına cevap verilmemesi.

-Gençlerin şakşaklarına aldanarak, seçimin kazanmış sanılması. Unutmamak gerekir ki, karar verme aşamasında o gençler, aile büyüklerinin himayesindedirler.

Sonuç olarak, bütün bunlara sebep Ak Parti seçimi kaybederek, hüsrana uğramıştır. dolayısıyla Belediye Başkan adayı Sayın Ziya Polat'ın da tüm çabalarına rağmen Adıyaman halkı tarafından kabul görmediği anlaşılmaktadır.

Yapılan her olumsuzluk CHP'nin elini güçlendirmiş. Dolayısıyla Sayın Abdurahman Tutdere, Zaferini ilan etmiştir.

Vatana, Millete hayırlı olsun.

Saygılarımla...

Fadlı Doğan