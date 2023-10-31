Huzur ve barış kenti olan şirin memleketimiz Adıyaman'ın yeniden kalkınması için birlik, beraberlik günüdür.

Bu gün Adıyaman'ın Sevilen, Sayılan İşadamlarından Sayın Kemal Arslan, bana nezaket ziyaretinde bulundu.

Tabi ki konu ve gündem memleket meselesi olunca Kemal Bey; "Herkesin gücü nisbetinde memleketin kalkınmasında katkıda bulunması gerektiğini, kimisinin siyasi gücüyle, kimisinin maddi gücüyle ve kimisinin duasıyla katkı sunması gerektiğini ve kendisi de her türlü katkı vermeye hazır olduğunu söyledi."

Ayrıca ihtiyaç dahilinde Adıyaman'a beton üretme şantiyesi kurarak inşaat yapım sektörüne de katkı sunabileceğini ifade etti.

Ve "1954 yılında Adıyaman'ın İl olması için nasıl ki bütün partiler birlik, beraberlik içinde Hareket ettiyse, bu günde siyasi görüşleri bir kenara bırakarak birlik, beraberlik içinde hareket etmek mecburiyetindeyiz, şu anda verimli, hızlı ve aktif hizmet alabilmemiz için iktidarda bulunan kişilerin etrafında çember oluşturmamız gerekir dedi."

Bende bu vesileyle tüm eğilimleri, Adıyaman için bir ve beraber olmaya davet ediyorum...

Her şey Adıyaman için...

Fadlı Doğan