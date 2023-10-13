Emperyalizm kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Dünya, 1 haftadır Filistin'e yapılan saldırıları sessiz sedasız izliyor.

İsrail bir devlet değil, suç örgütü olduğunu bir kez daha ispatladı. İsrail’in abluka altına alarak günlerdir bomba yağdırdığı Filistin'de binlerce kadın ve çocuk zor durumda. Amerika’nın ve Batılı devletlerin savaşı körüklemeye yönelik açıklamalarını ve tutumlarını şiddetle kınıyorum.

Filistin'de sivil halka yönelik saldırılar bir an önce durdurulsun. Dünyanın ihtiyacı barış ve sağduyudur. Bölgede savaş olmasını asla istemiyoruz. Barışı koşulsuz destekliyoruz. Birleşmiş Milletlere ve Uluslararası kamuoyuna çağrı yapıyorum. Filistin halkının yaşamını sürdürebilmesi için güvenlik koridoru oluşturup Bir milyonu aşkın çocuk gıda, sağlık ve hijyen gibi temel ihtiyaç alanlarında acil yardım bekliyor. Sivil halkın ihtiyaçlarını, İnsani yardımı engellemek bir Savaş suçudur. Cenevre sözleşmesini hatırlatırım.

İleriye gören eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk'ün , Yurtta Barış Dünyada Barış " ilkesini rehber ediniyoruz.

Savaş bir insanlık suçudur. Savaş masum insanların, kadınların, çocukların ölümü demek. Savaş yakılan, yıkılan, yok olan medeniyetler demek. #SavaşaHayır

Filistin'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyor, Filistin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sivillere karşı yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.