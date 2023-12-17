Toplumu kutuplaştırmayı, toplumu germeyi, çalıştırmayı ne kadar da çok seviyoruz. Bu kadar pahalılık, enflasyon, yokluk, yoksulluk,hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, haksızlık ve hukuksuzluk varken gündemimiz “Şeyh Said”..

Durup dururken nerden çıktı bu Şeyh Said…

Günlerdir bunu tartışıyoruz.

Bu tartışma hangi sorunumuzu çözecek, neyi halledecek?

100 yıl önce olmuş bitmiş bir olayı yeniden toplumun gündemine getirmekle ne amaçlanıyor? Gerek var mı buna…

Şeyh Said’e hain diyenlerin sayısını mı azaltacak, veya ona “kahraman” diyenlerin sayısını mı artıracak? Bu tartışmadan ne çıkacak ki.. Kocaman bir hiç.

Diyarbakır’ın kayyum Belediye başkanı yerel seçimlerin yaklaştığı bu günlerde nerden icap ettiyse bir bulvara bu kişinin ismini vermek istemesi üzerine tartışmalar başladı. İşi gücü bıraktık bunu tartışıyoruz.

Peki kimdir bu “Şeyh Said”?

Bu kişi Cumhuriyetin ilk yıllarında, yaklaşık 100 yıl önce 1925 yılında, hani o “Dinci” kesimlerin klasik “Din elden gidiyor” teranesi varya, işte o bahaneyle Türkiye Cumhuriyetine karşı bir isyan, bir savaş başlatarak belki de yüzlerce masum insanın ölümüne sebep oluyor.

Tabi isyan bölgesinde Kürt kökenli vatandaşların yoğun olmasından dolayı isyan, “Etnik” bir karaktere de bürünüyor.

Daha sonra kısa sürede Türkiye cumhuriyeti devleti isyanı bastırıyor ve isyancı Şeyh Said yargılama sonucu 1925 yılında idam ediliyor.

Dikkat edilirse Şeyh SAİD’e “Din elden gidiyor”cularla, etnik kökeninden dolayı HDP(DEM)’liler sahip çıkıyor.

Gelelim esas konuya ;

Diyarbakır valisi(Kayyum Belediye başkanı), 1925 yılında başlattığı isyanla, birçok Türk askerini şehit eden, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de Musul ve Kerkük'ü kaybetmesine sebep olan Şeyh SAİD denen isyancının ismini neden bir bulvara vermek istedi?

Acaba kendi hür iradesiyle mi bunu düşündü yoksa böyle bir “talimat” mı aldı?

Sonuçta bir bürokrat, bir devlet memuru olan sayın vali, böylesine hassas bir konuyu “Üstleri” ile istişare etmeden, onayını almadan gündeme getirebilir mi bu tartışılır.

Ama sanki bunun altında yerel seçim öncesi bir kesime hoş görünme çabası var.

Sonuç olarak;

Haklı olarak bu olaya büyük bir tepki gösteren MHP genel başkanı sayın Devlet BAHÇELİ’nin bu konunun üstüne gitmesi lazım. Bu “Şeyh Said” ismini kim veya kimler gündeme getirmişse onları ortaya çıkarması ve onların üstüne gitmesi gerekiyor.

Mithat SOLGUN