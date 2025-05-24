“Evlilik kararımıza bu tutukluluk engel olmasın istedik”

23 Mart 2025 tarihinde tutuklanan Gökçe, duyurusunda evlilik kararlarını özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları bir dönemde de olsa sürdürme kararlılığı içinde olduklarını vurguladı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar,

Bugün sizlerle kendi özel hayatımla ilgili bir haber vermek istiyorum.

Sevgili ‘hayat arkadaşım’ Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız ‘Evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik.

Bu haksızlık ve zulüm karşısında hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık.

Yaşadığımız burukluğa rağmen bu mutlu ve özel haberi sizlerle paylaşırken her haliyle bu hukuksuz dönemi tertemiz bir evlilikle tarihe bir başka açıdan da ‘not düşmek’ istediğimizi ifade etmeliyim.”

“Nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz”

Buğra Gökçe paylaşımında nikahın cezaevinde ve sınırlı imkanlarla gerçekleştirileceğini belirtti. Gökçe’nin açıklamasının devamı şöyle:

“Cezaevinde zorlu ve imkansız koşullar içinde bir aksilik olmaz ise 28 Mayıs’ta kıyılacak nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz. Ailelerimiz bile bakanlık iznine tabiymiş! Ancak hepinizin samimi tebriklerini, sıcak dileklerini ve kocaman yüreklerini şimdiden hissediyoruz yüreğimizde.

Sağ olun, var olun. Hep daha iyisi, mutlusu sizler için olsun.

Sevincimizi, mutluluğumuzu, hüzün ve burukluğu ile birlikte sizlerle paylaşmak istedik.

İçten sevgi ve selamlarımızla…

Filiz & Buğra”

Arka Plan: İBB’ye Yönelik Soruşturma Sürüyor

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, çeşitli müdürlüklerde görev yapan isimlerin yanı sıra İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gökçe’nin tutukluluğunu “hukuksuzluk ve siyasi baskının ürünü” olarak değerlendirmiş, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu sürecin adil yargı ilkelerine aykırı olduğunu dile getirmişti.

Kaynak : PHA