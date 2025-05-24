İade Kargo Ücreti Satıcıya Ait Olacak

Ticaret Bakanlığı, 23 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte, tüketicilerin iade sürecinde yaşadıkları mağduriyetleri önlemeye yönelik adımlar attı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Tüketicilerimizin mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerinin satıcı/sağlayıcı tarafından karşılanması” yönündeki düzenlemenin korunduğu bildirildi. Bu sayede, iade sırasında tüketiciden kargo ücreti tahsil edilmesi uygulamasına son verildi.

Cayma Hakkı Elektronik Cihazlarda da Devam Edecek

Daha önce yönetmelik değişikliğiyle cayma hakkı kapsamı dışına çıkarılan cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar gibi ürünlerde tüketicilerin mağduriyet yaşaması üzerine yeni bir değerlendirme yapıldı. Bakanlık açıklamasında, bu cihazlar için cayma hakkının yeniden tanındığı belirtildi:

“Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar ürünlerinin mesafeli alışverişe konu edilmesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişiklik gözden geçirilmiş ve bu ürünler istisna kapsamından çıkartılmıştır.”

Böylece, tüketiciler bu elektronik ürünlerde de mesafeli alışverişlerde 14 gün içinde koşulsuz cayma hakkını kullanabilecek.

Arabuluculuk Şartı Bilgilendirme Formunda Zorunlu Olacak

Yeni düzenlemeler arasında dikkat çeken bir diğer başlık ise tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk şartının önceden bildirilmesine yönelik uygulama oldu. 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek bu maddeyle birlikte, satıcı ve sağlayıcılar, tüketicilere ön bilgilendirme formunda şu bilgiyi sunmak zorunda olacak:

“Parasal limitler dahilinde tüketici mahkemelerine gitmeden önce arabulucuya başvuru yapılması gerektiğine ilişkin bilgiye açıkça yer verilecek.”

Bu düzenlemenin amacı, tüketici uyuşmazlıklarının mahkemeye taşınmadan daha hızlı ve etkin çözüme kavuşturulması olarak ifade edildi.

Tüketici Konseyi’nin Önerileri Dikkate Alındı

Ticaret Bakanlığı, bu değişikliklerin 28. Tüketici Konseyi’nde dile getirilen öneriler ve kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un temel amaçlarından biri olan tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması doğrultusunda mevzuat çalışmalarımıza azami ölçüde özen gösterilmeye devam edilecektir.”

Tüketiciler İçin Daha Güvenli E-Ticaret Ortamı

Bu düzenlemelerle birlikte, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicinin korunması adına önemli bir adım atılmış oldu. Hem iade işlemlerinde hem de ürün memnuniyeti konusunda tüketicilerin yaşadığı hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak : PHA