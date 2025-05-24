“Bizden kaçamayacaklar”

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Yerlikaya, uluslararası suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kırmızı Bülten'le aradığımız 3 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık.”

Yerlikaya, yakalanan şahısların detaylarını da paylaştı.

Almanya ve Hırvatistan’dan iade edilen 3 isim

İade edilen şahıslar ve suçlamaları şöyle:

Ç.A.: “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama” suçundan Almanya’da yakalandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

M.D.Ç.: “Reşit olmayan kişiye cinsel saldırı” suçundan Hırvatistan’da yakalandı. Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranıyordu.

H.D.: “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek” suçundan Almanya’da yakalandı. Hakkında ulusal düzeyde arama kararı bulunuyordu.

Bu isimlerin Türkiye’ye iade süreçlerinin, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla yürütüldüğü bildirildi.

“Türk polisinden kaçamayacaklar”

Bakan Yerlikaya, uluslararası suçla mücadelede devletin kararlılığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun; organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar.”

Açıklamasında operasyonda görev alan tüm kurumlara teşekkür eden Yerlikaya, özellikle Adalet Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne tebriklerini iletti.

Uluslararası suçla mücadelede yeni dönemin tablosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, sadece mevcut kabine döneminde 337 kişinin iadesi sağlandı. Bu rakam, Türkiye’nin uluslararası suç ve suçlularla mücadeledeki etkinliğini ve diplomatik temaslardaki başarısını da ortaya koyuyor.

Kaynak : PHA