"Tarım gelecektir, stratejik bir sektördür"

Tarımın sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda ülkenin gıda egemenliği ve sürdürülebilir kalkınmasının temeli olduğunu ifade eden Anaç, “Tarım, bir ülkenin geleceğidir. Ancak Türkiye’de tarım sektörü gün geçtikçe derinleşen yapısal sorunlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Üretici, alın terinin karşılığını alamıyor; borç, belirsizlik ve artan maliyet sarmalında ayakta kalmaya çalışıyor” dedi.

"Don ve kuraklık rekolteyi %40-50 düşürecek"

Bu yıl yaşanan iklim felaketlerinin etkisine dikkat çeken Anaç, “Yağış yetersizliği ve zirai don, birçok bölgede hububat rekoltesini yüzde 40 ila 50 oranında düşürecek. Buna rağmen TMO’nun hâlâ taban fiyat açıklamaması, üreticiye yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bu kabul edilemez bir ihmaldir” şeklinde konuştu.

"Sessizlik, fırsatçıların işine yarıyor"

TMO’nun fiyat politikasındaki belirsizlik nedeniyle üreticilerin piyasa keyfiyetine terk edildiğini vurgulayan Anaç şöyle devam etti:

“Bu sessizlik, fırsatçı tüccarın ekmeğine yağ sürüyor. Borçlu, çaresiz ve kırılgan durumda olan üretici; faiz lobilerinin ve serbest piyasanın insafına bırakılmıştır. Bu yalnızca üreticiye değil, tüm milletin sofrasına ihanettir.”

"Üretici iflasın eşiğinde"

Yüksek enflasyon, faiz artışları ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın tarımsal üretim maliyetlerini katbekat artırdığına işaret eden Anaç, “Gübre, mazot, tohum, ilaç gibi temel girdilerdeki fahiş artışlar çiftçinin belini büküyor. TMO’nun fiyat açıklamadaki gecikmesi, çiftçiyi iflasa sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

Anaç, yüz binlerce üreticinin şu anda traktörünü satarak borç kapatma ya da tarlasını boş bırakma noktasına geldiğini belirtti.

“Tarım bir milli güvenlik meselesidir, ihmali kaldırmaz!”

DEVA Partili Anaç, açıklamasında hükümete ve ilgili kurumlara şu çağrılarda bulundu:

TMO, hububat alım fiyatlarını derhal ve açık bir şekilde açıklamalıdır.

Alım fiyatları yalnızca TÜFE’ye değil, tarımsal girdi maliyet endeksine göre belirlenmelidir.

Mazot, gübre, tohum ve zirai ilaçlar acilen sübvanse edilmelidir.

Tarım, stratejik sektör olarak uzun vadeli ve sürdürülebilir planlamaya tabi tutulmalıdır.

"Ucuz ithalat günü kurtarır, geleceği bitirir"

Anaç, açıklamasının sonunda “Ucuz ithalatla günü kurtarmak, yarının gıda krizine davetiye çıkarmaktır. Üretici desteklenmeden tüketici korunamaz. Türkiye hâlâ bir tarım ülkesi ise, artık susma değil, sahip çıkma zamanıdır” dedi.

Anaç, “Çiftçinin tek isteği var: Emeğinin karşılığını almak. Tarımı görmezden gelen, geleceğini kaybeder. Tarım varsa hayat var, üretici varsa gelecek var” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA