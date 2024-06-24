İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında bölücü terör örgütünün sözde Botan saha eyalet sorumlusu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki 'Amara' kod adlı Sultan Dağ ile 'Zeynep Cudi' kod adlı Zeynep Nibat'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücade Daire Başkanlığı koordinesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 'Bozdoğan-45 Operasyonu' düzenlendiğini açıkladı. Buna göre; Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve jandarma hava unsurlarının desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, jandarma özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, bölücü terör örgütünün sözde Botan saha eyalet sorumlusu 'Amara' kod adlı Sultan Dağ ile 'Zeynep Cudi' kod adlı Zeynep Nibat etkisiz hale getirildi. Sultan Dağ ve Zeynep Nibat'ın 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldığı tespit edildi.

Ayrıca, bayram tatili süresince jandarma komando timleri tarafından 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren timleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak : PHA