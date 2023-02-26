“Gün birlik beraberlik günüdür”” Gün “Tek Yürek” olma günüdür. “Aman konuşmayın, aman bir şey söylemeyin..” demekle sorun çözülmüyor.

Tamam susmasına susalım da artık bu ihanet derecesindeki yanlışlardan, hatalardan ders alarak vazgeçelim;

•• Bakkalı, berberi , Gardiyanı Müteahhit olursa;

•• Oy uğruna kaçak ve ruhsatsız inşaatlara göz yumulursa ;

•• Zırt pırt “İmar affı, imar barışı” çıkarılırsa;

•• Kat artışı kararlarını Jeologlar, yer bilimciler, konusunda uzman ilim adamları yerine , bu konularla hiçbir alakası olmayan Belediye Meclis üyeleri verirse..

Sonuç böyle olur. Niçin şaşırıyoruz ki..

“İmar affı” Ne demek ya..

Ne demek “İmar barışı” ?

Mevzuata aykırı imarın barışı mı olur.

Dünyanın hiçbir ülkesinde bizdeki kadar kaçak yapı yok.

Adam kafasına göre bir inşaat yapıyor, projesi yok, statiği, demiri, betonu nedir bilmiyoruz biz kalkıp “İmar affı, İmar barışı” diyip bunları güya yasal hale getiriyoruz.

Tamam , müteahhitler suçlu, en ağır şekilde cezalandıralım..

Peki ya bunlar ne olacak?

Bu “ İmar affı, İmar barışı” adı altında güya ruhsatlandırılıp yerle bir olanlar ne olacak? Bu binalarda can veren onbinlerin hesabını kim verecek?

Dünyada İnsan hayatının, insana verilen değerin bu kadar ucuz olduğu başka bir ülke yok.

Yazık . Gerçekten yazık.

EN KOLAY MESLEK MÜTEAHHİTLİK…

Ülkemizde hiçbir şartı şurtu olmayan tek meslek Müteahhitlik.

Maşallah Bakkalı, Berberi, Terzisi, Gardiyanı … Velhasıl herkes Müteahhit.. Böyle bir şey olabilir mi?

Şu hale bakın ;

Ülkemizde 145.000’i geçici belgeli olmak üzere toplam 453.497 Müteahhit varmış.

Almanya’da toplam müteahhit sayısı 3550 ; Avrupa’nın tamamında yaklaşık 50.000 civarında müteahhit varmış.

Yani Avrupa’nın tamamında bizim 10’da birimiz kadar…

Birde bu geçici belge ne demek?

Mesela geçici Mühendis, geçici Avukat, geçici Doktor olamazken, nasıl oluyor da geçici Müteahhit oluyor acaba?

Bu böyle devam edemez, etmemeli.. Artık bu konu üzerinde çok ciddi bir çalışma yapılmalı ve bu rezalete son verilmelidir.

Mithat SOLGUN