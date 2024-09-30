Bölükyayla Ortaokulu bahçesinde düzenlenen program Bölükyayla Beldesi Merkez Camii İmam Hatibi Mehmet Turan’ın okuduğu Kur'an tilaveti ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bölükyayla Ortaokulu Müdürü Hacı Yusuf Yavaş, “Asırlar boyuca barışla, ilim ve hikmetle anılan İslam beldelerinden bugün ne yazık ki göğe ezan sesleri değil, anaların feryatları, çocukların çığlıkları, bombalarla enkaza çevrilen camilerin dumanları yükseliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde Filistin'de zulüm devam ediyor. Sırf müslüman olduğu için öldürülen, evlerinden ve yurtlarından sürülen yüz binlerce Müslüman kardeşimiz var. Bu zulmün bir an önce bitmesini ve tüm İslam ülkelerinin barış ve refaha kavuşmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle boykota devam ediyoruz” dedi.

Son peygamber Hz. Muhammed’in insanlığa, varlık gayesini hatırlatmak ve şahsiyetini en mükemmel şekilde oluşturmasına rehberlik etmek üzere görevlendirildiğini belirten Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Eyüp Karakaş ise, Hz. Peygamber’in cahiliye ortamının ürettiği, fıtrata aykırı tutum ve davranışlar sebebiyle karanlıklar içinde kalmış insanlığı, Kuran ve sünnet rehberliğinde aydınlığa, huzura ve barışa kavuşturduğunu söyledi.

Program Salkımbağı Cami İmam Hatibi Recep Karakaş’ın okuduğu mevlidi şerif ve ilahilerle devam etti. Öğrencilerin oratoryo okuması ve ardından hadis atışması yapması renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler tarafından okunan şiir, ilahi ve ezgilerin ardından yapılan dualardan sonra dağıtılan helva ile program sona erdi.

Programa Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Mehmet Turan, Bölükyayla Ortaokulu Müdürü Hacı Yusuf Yavaş, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak : PHA