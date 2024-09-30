Erken teşhisle, başarılı bir tedavi ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlanacağı belirtilen broşürlerde, erkeklerin sağlıkları konusunda farkındalıklarının olması, risk faktörlerini anlamaları ve düzenli kontrollerini yaptırmalarının önemine dikkat çekildi.

Eylül ayı içerisinde yer alan ‘Prostat Kanseri Farkındalık Günü’ dolayısıyla bir çalışma yaptıklarını belirten Kahta İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu, “Prostat kanseri dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de erkek kanserleri arasında akciğer kanserinin ardından ikinci sırada olup yaşlanmayla birlikte daha sık ortaya çıkmaktadır. Erken evrede hiçbir belirti vermeyen prostat kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilecek düzenlemelerden biri de prostat kanseri hakkında farkındalığı arttırmaktır. Müdürlüğümüzde hizmet veren eğitim birimi ebelerimiz Gülişan Sever ve Ezgi Taylan Öztekin, Kahta 100. Yıl Parkı’nda farkındalık oluşturmak için halkımıza eğitim vererek broşürler dağıttılar. Vatandaşlara erken tanı ve kanser taramalarının önemine vurgu yapıldı” dedi.

Kaynak : PHA