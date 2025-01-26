Hakaret ve Dalga Geçme İddiaları Üzerine Hızlı Müdahale

Sosyal medya platformlarında yer alan ve büyük tepki çeken iddialar, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciasında yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine yönelik hakaret içerikli telefon görüşmeleriyle ilgiliydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialar üzerine resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada gündeme gelen 'Bolu Kartalkaya otel yangınında can veren vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak hakaret edilmesi, ölenlerin hatırasına hakaret edilmesi' olayı bakımından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

5 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiği ve şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı bildirildi. Şu ana kadar farklı illerde 4, İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Ayrıca, açık kaynaklardan elde edilen video ve ses kayıtlarının çözümüne devam edildiği belirtilerek, yeni tespitler doğrultusunda ek gözaltıların olabileceği vurgulandı.

"Soruşturma Kararlılıkla Sürdürülecek"

Başsavcılık açıklamasında, olayın ciddiyetine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararları uygulanmıştır. Açık kaynaklardan tespit edilen video ve ses kayıtlarının çözümü devam etmekte olup, yeni tespitler ve gözaltılar olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Ailelerden ve Kamuoyundan Tepki

Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik bu iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Aileler, olayın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, sosyal medya kullanıcıları da yaşananların ahlaki ve insani boyutlarına dikkat çekerek tepki gösterdi.

Kaynak : PHA