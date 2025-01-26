Sondajlar Yetersiz Kalınca Harekete Geçildi

Adıyaman'da yaşanan kuraklık nedeniyle K-13 Konteyner Kent'te sondajlar yetersiz kaldı. Bunun üzerine AFAD İl Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi ile birlikte bir çözüm üretmek için harekete geçti. Belediye tarafından sağlanan şehir şebeke suyundan bir hat çekilerek, konteyner kentteki 200 tonluk depoya bağlandı. Depoya doldurulan şebeke suyu, vanaların açılmasıyla konteynerlere ulaştırıldı.

Vatandaşlara Müjde Verildi

AFAD ekipleri konteyner kentteki vatandaşları ziyaret ederek, şebeke suyunun ertesi gün konteynerlere verileceği müjdesini iletti. Vatandaşlar, çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayış için AFAD ekipleri tarafından teşekkür edilerek onurlandırıldı.

Konteyner kent sakinleri ise geceli gündüzlü çalışarak su sorununu çözen AFAD ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Suyun bağlanmasıyla birlikte günlük yaşamın daha da kolaylaşacağını ifade ettiler.

“Devletin Varlık Sebebi Vatandaşa Hizmet Etmektir”

AFAD, konteyner kentlerde vatandaşların memnuniyetini öncelik alan bir anlayışla çalıştıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bizim anlayışımıza göre devletin varlık sebebi vatandaşa hizmet etmektir. İnsanımızın hizmet ihtiyacı ne ise ve neredeyse kamu kurum ve kuruluşlarımızla oradayız. Konteyner kentlerimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için esastır.”

Kaynak : PHA