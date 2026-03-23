İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin temsilcilerine resmi bir mektup iletti. Arakçi mektubunda, ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

"Saldırıların Zararları Telafi Edilmeli"

Söz konusu saldırıların hukuki ve çevresel sonuçlarına dikkat çeken Arakçi, mektubunda şu ifadelere yer verdi:



“ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli.”

Radyoaktif Sızıntı Uyarısı ve Denetim Çağrısı

Nükleer tesislerin hedef alınmasının çok ciddi riskler barındırdığını ifade eden Arakçi, bu tür saldırıların radyoaktif sızıntılara yol açabileceği konusunda uluslararası kamuoyunu uyardı. BMGK’nın bu konuda somut adımlar atması gerektiğini belirten Bakan Arakçi, İsrail’in ‘Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT)’ dahil edilmesi çağrısında bulundu. Arakçi ayrıca, İsrail’e ait nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından denetlenmesi talebini yineledi.



HABER KAYNAK: İRAN / TEKHA