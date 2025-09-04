Avrupa Elemeleri'ndeki E Grubu'ndaki ilk maçına galibiyetle 3 puanla başlayan Bizim Çocuklar, Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki mücadelesi dolayısıyla A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Milli Takım, Avrupa Elemeleri'ndeki E Grubu'ndaki ilk maçına galibiyetle 3 puanla başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

Elemelerde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek olan Bizim Çocuklar'ın ilk maçında goller; 3. dakikada Mert Müldür'den, 41 ve 52. dakikalarda ise Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GALİBİYET TEBRİĞİ

Tiflis’te oynanan karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın telefonundan soyunma odasında Teknik Direktör Vincenzo Montella, Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90 dakika boyunca sergiledikleri başarılı performans ve aldıkları galibiyet için Montella ve milli futbolcuları kutladı. Kaptan Çalhanoğlu ile konuşmasında maçın heyecanını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hakan, tebrik ediyorum, öldük öldük dirildik. Bütün arkadaşların gözlerinden öpüyorum” dedi. Ayrıca, 7 Eylül 2025 Pazar günü Konya’da İspanya ile oynanacak maç için başarı dileklerini iletti. Ay-Yıldızlılar, Erdoğan’a destekleri için teşekkür etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: