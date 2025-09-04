Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki konutunda ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki konutunda ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Ziyaretin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Cumhur İttifakı’nın liderleri olan Erdoğan ve Bahçeli’nin, görüşmede iç ve dış politikadaki güncel gelişmelerin yanı sıra 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili değerlendirmelerde bulundukları tahmin ediliyor.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1963611989655060861

Hatırlanacağı gibi iki lider daha önce 25 Ağustos’ta Bitlis Ahlat’ta bir araya gelmişti.